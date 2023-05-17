英前首相访台呼吁对中国立场坚定 北京强烈谴责

英国/台湾/中国

英国前首相莉斯-特拉斯周三（5月17号）在台北敦促她的继任者瑞希-苏纳克在台湾等问题上面对中国立场坚定，并将台湾描述为 "持久拒绝极权主义 "的范例。

广告 继续浏览后续

特拉斯去年在伦敦执政不到50天后辞职，但仍然是一名保守党议员，目前在台湾进行为期五天的访问，并批评苏纳克和其他西方政府对北京过于迁就。同时也呼吁苏纳克履行他的竞选承诺，并将北京描述为对英国的战略 "威胁"。她还呼吁苏纳克 "立即 "关闭北京控制的孔子学院在英国的分支机构，代之以由来自香港和台湾人管理的文化中心。

法新社报道，特拉斯在台北“远景基金会”的演讲会上表示； "有人说他们不想参与另一场冷战。但我们无法做出这种选择。因为中国已经开始了一场自给自足的战斗，无论我们是否想摆脱他们的经济。"

特拉斯指责苏纳克先生和其他西方政府 "试图坚持能够与中国在气候变化等问题上合作的想法，好像（中国）一切都很好一样"。她认为没有自由和民主，就没有其他东西。她指出“我们知道在不说实话的极权主义政权下，环境或健康会发生什么，""不能相信他们说的一个字。"

她在一次新闻发布会上补充说，"绝对清楚"，中国国家主席习近平 "有攻占台湾的野心"。她说，不知道这到底什么时候会发生，也不知道如何发生，但“我们能做的就是确保台湾得到尽可能的保护。”

特拉斯对台湾的访问受到了北京的强烈谴责。中国驻伦敦大使馆称这是一场 "危险的政治表演，只会伤害英国"。中国大使馆发言人在一份声明中说："特拉斯女士和她的同伙正在与分裂主义+独立的台湾势力合谋，引发台湾海峡的对抗和紧张局势的升级。”

英国《卫报》援引英国议会外交事务委员会主席艾丽西亚-卡恩斯的话说，特拉斯对台湾的访问 "是Instagram上最糟糕的外交范例"，并补充说，这只会使该岛的问题更加复杂。

特拉斯女士周三为自己辩护，解释说她是受到台北的邀请，台北 "更了解什么有助于台湾"。

中国国台办发言人马晓光17日在例行新闻发布会上表示，有台湾媒体报道，特拉斯是台湾“远景基金会”邀请去的。民进党最近一系列对外勾连的活动都是通过该基金会操作的。马晓光说，中国已经对台湾“远景基金会”采取惩戒措施，如果报道属实，我们还会再记一笔新账。他也指出，民进党当局实际上是在花台湾老百姓的纳税钱去收买一些下了台的反华政客到台湾上演一出出“倚外谋独”的闹剧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅