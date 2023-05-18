世界一半以上的湖泊和水库的水量正在减少

水量减少

国际 – 全球气候转暖，世界上一半以上的湖泊和水库的水量正在减少，威胁着淡水资源。18日发表在著名期刊《科学》上的这项研究警告说，世界上大约四分之一的人口生活在一个有湖泊或水库（由大坝调节的水体）的地区，这些湖泊或水库正在干涸。

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科罗拉多大学博尔德分校教授、该研究的起草者之一巴拉吉·拉贾戈帕兰告诉法新社“全球范围内的湖泊都处于危险之中”。 “他们允许社会和人类生存，但湖波得不到应有的尊重。”

全球湖泊总数超过1亿个，水量占地球表面液态淡水的87%，具有丰富的生物多样性资源，能够提供重要的生态系统服务。但是，近几十年来，人类活动引起的气候变化已经影响到全球每个地区，导致多种极端天气和气候，引起大气、海洋和陆地变暖，大气、海洋、冰冻圈和生物圈都发生了广泛而迅速的变化。受人类活动和全球气候变化的多重影响，湖泊生态系统也产生了强烈的响应。

研究人员总共研究了 1,972 个水体，代表了绝大多数天然湖泊（重点是大于 100 平方公里的湖泊）和水库。在近 30 年的研究期间（从 1992 年到 2020 年），该研究得出的结论是，他们排空的水量相当于美国 2015 年的全部用水量。

研究有一个意想不到的结果：湖泊不仅在干旱地区失水，在湿润地区也会失水。巴拉吉·拉贾戈帕兰(Balaji Rajagopalan) 解释说：“人们普遍认为，当气候变暖时，干旱地区会更加干燥，而潮湿地区会变得更加湿润”。 但即使在后者，“湖泊也在减少”，这“令人非常惊讶”。

对于天然湖泊，他们将大约一半的水流失归因于人类活动和气温升高，这导致蒸发增加——后者与气候变化有关。

但另一个重要因素，即降雨不足，“也可以归因于某些地方的气候变化”，巴拉吉·拉贾戈帕兰 (Balaji Rajagopalan) 指出。 此外，由于温度升高，人类或畜群可能需要消耗更多的水。

研究人员表示，“显然，温室气体效应是主因”。

水库方面，新建水坝使其总蓄水量增加，但近三分之二的大型水库的水位在下降。沉积物积累是降低其储存能力的主要因素，尽管干旱也会影响某些地区，例如美国西南部。

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