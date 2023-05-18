水量减少

世界一半以上的湖泊和水库的水量正在减少

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Le lit asséché du lac Mead, près de Boulder City dans le Nevada, le 15 septembre 2022
Le lit asséché du lac Mead, près de Boulder City dans le Nevada, le 15 septembre 2022 © AFP
作者： 法广
5 分钟

国际 – 全球气候转暖，世界上一半以上的湖泊和水库的水量正在减少，威胁着淡水资源。18日发表在著名期刊《科学》上的这项研究警告说，世界上大约四分之一的人口生活在一个有湖泊或水库（由大坝调节的水体）的地区，这些湖泊或水库正在干涸。

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科罗拉多大学博尔德分校教授、该研究的起草者之一巴拉吉·拉贾戈帕兰告诉法新社“全球范围内的湖泊都处于危险之中”。 “他们允许社会和人类生存，但湖波得不到应有的尊重。”

全球湖泊总数超过1亿个，水量占地球表面液态淡水的87%，具有丰富的生物多样性资源，能够提供重要的生态系统服务。但是，近几十年来，人类活动引起的气候变化已经影响到全球每个地区，导致多种极端天气和气候，引起大气、海洋和陆地变暖，大气、海洋、冰冻圈和生物圈都发生了广泛而迅速的变化。受人类活动和全球气候变化的多重影响，湖泊生态系统也产生了强烈的响应。

研究人员总共研究了 1,972 个水体，代表了绝大多数天然湖泊（重点是大于 100 平方公里的湖泊）和水库。在近 30 年的研究期间（从 1992 年到 2020 年），该研究得出的结论是，他们排空的水量相当于美国 2015 年的全部用水量。

研究有一个意想不到的结果：湖泊不仅在干旱地区失水，在湿润地区也会失水。巴拉吉·拉贾戈帕兰(Balaji Rajagopalan) 解释说：“人们普遍认为，当气候变暖时，干旱地区会更加干燥，而潮湿地区会变得更加湿润”。 但即使在后者，“湖泊也在减少”，这“令人非常惊讶”。

对于天然湖泊，他们将大约一半的水流失归因于人类活动和气温升高，这导致蒸发增加——后者与气候变化有关。

但另一个重要因素，即降雨不足，“也可以归因于某些地方的气候变化”，巴拉吉·拉贾戈帕兰 (Balaji Rajagopalan) 指出。 此外，由于温度升高，人类或畜群可能需要消耗更多的水。

研究人员表示，“显然，温室气体效应是主因”。

水库方面，新建水坝使其总蓄水量增加，但近三分之二的大型水库的水位在下降。沉积物积累是降低其储存能力的主要因素，尽管干旱也会影响某些地区，例如美国西南部。

 

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