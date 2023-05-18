博雷利：如何应对中国是欧盟的一个重大政治问题

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5月17日，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利（Josep Borrell）就如何调整对华政策刊登文章表示，他向欧盟27个成员国外长发出的信息明确，即“塑造中国选择的最佳方式是通过强有力的接触和减少战略风险”。

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博雷利在文章中写道，“如何应对中国是欧盟的一个重大政治问题，这个问题比处理俄罗斯更复杂。当然，欧盟的政治和经济体系与俄罗斯和中国都有深刻的差异。与俄罗斯不同，中国是一个真正的制度性行为者，接近世界经济的20%，而且还在增长，而俄罗斯只占2%左右，而且还在下降。中国的经济、政治和金融影响力相当大，其军事力量也在继续增长。它的野心显然是建立一个以中国为中心的新的世界秩序，到本世纪中叶成为世界上的主导力量。”

博雷利称，“欧盟必须意识到，许多国家认为中国的地缘政治影响力是对西方的制衡，因此也是对欧洲的制衡。而在一个越来越分散和多极化的世界中，大多数新兴国家正在成为骑墙派，在不选边站的情况下加强其回旋余地。在这种情况下，欧盟必须重新调整其对华政策，至少有三个原因：中国内部的变化，民族主义和意识形态的崛起；美中战略竞争的加剧；以及中国作为区域和全球问题的关键参与者的崛起。”

博雷利称，“这给欧盟带来了越来越大的压力，有时也会造成令人不舒服的困境。欧洲是建立在共同繁荣的理念上的，当今是一个和平的力量。因此，我们不想阻止新兴国家的崛起，无论是中国、印度还是其他国家。但从逻辑上讲，我们希望确保它不损害我们的利益，不威胁我们的价值观，也不危害基于规则的国际秩序。”

博雷利说，“上周，我们与欧盟国家外长们讨论了欧盟与中国的关系，我们一致认为，根据问题的不同，将中国同时作为伙伴、竞争者和制度性对手的三要素，没有可行的替代方案。但有必要调整这三项之间的相对权重，这种调整在很大程度上取决于中国自己的行为和有关问题。欧盟国家外长们强调，我们必须继续尽可能地与中国接触，同时通过重新调整我们在价值观、经济安全和战略安全这三组问题上的立场，减少战略风险和脆弱性。”

博雷利说，“在价值观方面，我们的分歧正在加剧。在所有的国际论坛上，中国已经构建了一个使基本权利从属于发展权利的叙述。欧盟必须反驳这种说法，维护人权的普世性。尽管有这些实质性的差异，欧洲和中国的社会需要更好地了解对方。必须消除阻碍思想自由流动和欧洲人在中国存在的障碍。否则，中国和欧洲将变得更加陌生。”

博雷利补充说，“在经济安全方面，很明显，我们的贸易关系是不平衡的。每年超过4000亿欧元，欧盟的贸易逆差处于一个不可接受的水平。这不是由于欧盟缺乏竞争力，而是由于中国有意的选择和政策。欧洲公司面临着持续的障碍和歧视性的做法。此外，欧盟面临着对某些产品和关键原材料过度依赖的风险越来越大。”

博雷利表示：“因此，减少风险和建立韧性的重要性，也是出于国家安全的考虑。这将需要欧盟价值链的多样化和重新配置，一个更有效的出口控制体系，控制入境投资和可能的出境投资，以及巧妙地使用反胁迫工具。但我们的国际伙伴可以放心，我们采取的所有措施都将保持与世贸组织规则一致。多边体系必须得到重振，而不是被抛弃。”

博雷利指出，“第三组主要涉及台湾和中国对俄罗斯对乌克兰战争的立场。在台湾问题上，欧盟的立场仍然是一致的，并以其‘一个中国政策’为基础。任何单方面改变现状和使用武力的行为都会产生巨大的经济、政治和安全后果。欧盟必须为所有情况做好准备，并与中国接触——维持现状，努力缓解紧张局势。”

博雷利补充说，“在乌克兰问题上，我们的信息很明确：如果中国不推动俄罗斯撤出乌克兰，欧盟-中国关系就没有机会发展。面对涉及一个独立国家的领土完整和主权的冲突，任何所谓的中立实际上都等于站在侵略者一边。我们欢迎中国的积极行动，旨在找到一个解决方案，为乌克兰的公正和平作出贡献。”

博雷利表示：“上周所有27位（欧盟国家）外长发出的信息是明确的：塑造中国选择的最佳方式是通过强有力的接触和减少战略风险。”

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