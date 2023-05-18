日英首脑就加强防务、经贸和科技等领域合作达成《日英广岛协议》

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日本首相岸田文雄与英国首相苏纳克（Rishi Sunak）5月18日在广岛举行了工作晚餐。两国首脑宣布达成，并发表了“历史性的”《日英广岛协议》。该协议包括关于两国在国防、贸易和投资、科学和技术合作的新协议，以及解决气候变化等全球问题的联合工作。

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据日本外务省介绍，岸田文雄和苏纳克的工作晚餐持续了约1小时35分钟。在这次会谈上，两位领导人发表了《广岛协议：加强日本-英国全球战略伙伴关系》（以下简称《日英广岛协议》）。

日方指，岸田文雄在会上首先对英王查尔斯三世陛下的加冕表示衷心的祝贺。岸田还表示，很高兴在七国集团（G7）广岛峰会召开之际欢迎苏纳克首相来到广岛。作为回应，苏纳克对岸田的盛情款待表示感谢，两位领导人同意在《日英广岛协议》的基础上，在安全、经济和全球问题等广泛领域深化两国关系。

岸田文雄表示，在此次广岛峰会上，他希望展示七国集团维护和加强基于法治的自由和开放的国际秩序的决心，并解释了日本作为轮值主席国对该峰会的看法。两位领导人确认将继续为七国集团广岛峰会的成功而紧密合作。

就双边关系，岸田文雄称，很高兴通过《日英广岛协议》开启了日英关系的新篇章，两位领导人确认，作为彼此在欧洲和亚洲最亲密的安全伙伴，将在安全和防务合作方面作出进一步努力。此外，两位领导人对英国加入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的谈判于3月实质性结束表示欢迎，并确认将继续推进英国加入该协定的进程。两位领导人还从战略角度对CPTPP进行了坦诚的讨论，并同意继续紧密合作。

岸田文雄和苏纳克欢迎两国在网络、科学和技术以及创新、半导体和可再生能源方面的合作所取得的进展，并同意促进在数字、健康科学和核能等广泛领域的合作。两位领导人还同意深化在经济安全问题上的合作，包括应对经济胁迫问题。

就国际事务，两位领导人就东亚局势交换了意见，并确认将继续密切协调处理与中国有关的问题，以及处理朝鲜问题，包括核和导弹问题以及朝鲜绑架日本人问题。日方指，“此外，两位领导人重申了台湾海峡和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题”。

关于解决俄罗斯对乌克兰的侵略问题，日英首脑确认将继续对俄罗斯进行严厉制裁，并对乌克兰给予大力支持。两位领导人还一致认为，他们将向世界有力地传达七国集团维护基于法治的自由和开放的国际秩序的决心，并在七国集团广岛峰会上展示对乌克兰坚定不移的声援。两位领导人还就与“全球南方”国家接触和提供支持的重要性坦诚地交换了意见。

同样就此次会谈，英国首相府通过新闻稿介绍称，两位领导人对《日英广岛协议》的达成表示欢迎：“认为这是我们蓬勃发展的外交、防务和经济关系中具有里程碑意义的时刻”。他们同意，英国和日本将继续紧密合作，以保护自由和开放的国际秩序，在“全球作战空中计划”（下一代战斗机、GCAP）和最近的英日《互惠准入协定》的基础上继续努力。

英方指，苏纳克首相确认，英国航母打击群将于2025年再次部署到印太地区，与日本海上自卫队一起工作。他们还讨论了在训练和演习方面的进一步潜在合作。此外，苏纳克将英国和日本描述为“创新之岛”，两位领导人讨论了增长双边贸易和投资的巨大机会，以及英国和日本在半导体和清洁能源技术方面的合作，如浮动海上风力。

英方称，“苏纳克首脑和岸田首相同意七国集团在中国问题上采取统一方法的重要性，认识到中国对我们的集体经济安全和地区稳定构成的制度性挑战。他们还讨论了乌克兰局势，包括继续提供军事支持以对抗俄罗斯的无端入侵，以及提供长期援助以帮助乌克兰恢复并抵御未来的威胁。”

英日首脑一致认为，七国集团应继续领导国际工作，使俄罗斯对其行动负责，并支持乌克兰实现公正和持久的和平。苏纳克表示，他很荣幸成为第一位访问岸田首相家乡广岛的英国领导人，并期待着在那里举行一次非常成功和具有历史意义的七国集团峰会。

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