英首相对建立对华关键行业投资审查持开放态度

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据英国《金融时报》5月17日报导，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）正在考虑效仿华盛顿的做法，对英国公司向中国的关键行业进行投资施加新的限制。美国拜登（Joe Biden）政府一直在制定一项计划，限制美国公司对中国经济关键领域的投资，该计划尚未公布。

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苏纳克周三在前往日本参加七国集团（G7）广岛峰会的专机上向记者表示：“认为美国仍在制定他们在这一领域的想法，他们还没有公布……但我们正在与他们进行对话。我们也在就这一特定领域进行政策思考。”

苏纳克说，关于对西方在华投资进行更严格控制的任何联合行动仍然是一项正在进行的工作，鉴于美国尚未“完全形成观点”，不会在此次七国集团峰会上达成一致。但苏纳克补充说：“从广义上讲，绝对的，这将是我们将要讨论的事情。” 他指出，西方盟友也将在广岛峰会期间讨论对华实施进一步的出口管制，并将“经济安全”作为议程的重点。

苏纳克提到，在七国集团广岛峰会之前，西方盟友在对中国的经济方针上“非常一致”，美国、英国、澳大利亚、加拿大和日本之间正在进行“非常类似”的对话，因为每个国家都在制定自己的战略。

苏纳克说：“在出口控制方面将有一个单独的对话，我们已经在做了，你会预计这成为对话的一个特点”。美国总统拜登去年敦促其政府密切关注与中国进行的涉及半导体等关键技术的投资交易。白宫表示，正在考虑发布一项行政命令，为美国对外投资建立一个筛选机制，这是为使中国政府更难获得尖端技术，特别是用于军事目的的努力之一。

目前还不清楚拜登政府是否会公布一个机制，要求美国公司对某些对外行业的投资寻求批准，或者是否只要求它们在投资进入潜在敏感行业时通报美国政府。苏纳克的前任，英国前首相特拉斯(Liz Truss)周三在台发表演讲时呼吁将台湾纳入《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)，英方最近加入了该协议以加强与亚洲的经贸联系。她还呼吁苏纳克更明确地将中国定为对西方的“威胁”。

苏纳克表示，他没有关注特拉斯访台行程的细节，但排除了改变英国对台政策的想法。苏纳克说，“我告诉你，我们对台湾的态度是长期的，没有改变”。当被问及台湾是否应该加入CPTPP时，苏纳克回答说：“我认为，我们与台湾有着非常牢固的非官方关系，正如我们的盟友一样。我们的立场......将继续下去。”

今年4月，英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）在伦敦发表对华政策演讲时提出孤立中国不符合英国的利益。克莱弗利在讲话中说：“对我来说，宣布某种新的冷战，并说我们的目标是孤立中国，这将是清楚和容易的——也许甚至是令人满意的。这将是清楚的，将是容易的，将是令人满意的——但这将是错误的，因为这将是对我们国家利益的背叛，是对现代世界的故意误解。”

另据英国广播公司（BBC）周四报导，苏纳克对关闭英国各地30所由中国官方资助的孔子学院的竞选承诺有所反悔。苏纳克在去年竞选英国保守党领袖时曾承诺关闭该机构。周三，英国政府宣布，禁止孔子学院是“不相称的”。自从成为首相后，苏纳克在对华问题上采用了不如之前强硬的语言。3月，更新后的英国《安全、国防与外交政策问题综合评估》报告将中国描述为代表一个“定义时代的制度性挑战”，而不是“威胁”。

英国首相府的一位发言人说：“我们认识到对海外干涉我国高等教育部门的担忧，包括通过孔子学院，并定期评估学术界面临的风险。我们正在采取行动，取消政府对英国孔子学院的任何资助，但目前判断，禁止它们是不相称的。” 该发言人补充说，“与任何在英国运作的国际机构一样，孔子学院需要在法律范围内透明地运作，并充分致力于我们的开放和言论自由的价值观。”

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