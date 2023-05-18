G7广岛峰会：中国驻日大使和俄罗斯驻日临时代办会谈共同谴责

七国集团峰会于19日在广岛正式开幕，中国和俄罗斯对此感到共同遇到的压力和威胁，并联合发声对抗七国集团峰会。

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在18日傍晚举行的日美首脑会谈中，两位领导人确认，他们将密切合作，应对中国咄咄逼人的海上扩张。 他们还强调了台海和平与稳定的重要性，并确认他们将鼓励和平解决两岸问题。岸田首相在会谈中指出：“日本和美国同意在围绕中国的各种问题上继续密切合作。”在乌克兰问题上，领两位导人同意继续对俄罗斯实施严厉制裁，并给予乌克兰大力支持。双方还确认，在共同的课题上与中国的合作很重要。

双方还同意，将密切合作，在19日开始的七国集团广岛峰会上发出一个强有力的信息，以实现一个没有核武器的世界。

而据中国驻日使馆网页报道，5月17日，驻日本大使吴江浩会见俄罗斯驻日使馆临时代办奥维科，双方高度评价中俄关系发展，并就七国集团广岛峰会交换看法。

双方注意到，七国集团（G7）广岛峰会在即，对迄今透露出的信息深表关切。一致认为，第一，七国集团企图假借国际社会名义对全球和地区事务指手画脚，居心叵测。七国集团代表不了国际社会，七国集团的共识不是全球共识；第二，七国集团侈谈“基于规则的国际秩序”，这样的所谓规则只是以西方意识形态和价值观定义的规则，而不是国际社会的共同规则；第三，七国集团无端对中俄攻击抹黑，大肆散布虚假信息，挑动对中俄的认知战，极力误导国际社会；第四，七国集团沉迷冷战思维，挑起阵营对抗，干涉各国内政，打压发展中国家进步；第五，七国集团以反对“经济胁迫”之名行“经济胁迫”之实，打造排他性小圈子，扰乱国际产供链稳定，危害全球经济。

该网页还报道称：2023年5月17日，驻日本使馆公使杨宇就七国集团广岛峰会涉华问题向日本外务省亚大局长船越健裕表明严重关切。

杨宇表示，七国集团峰会即将召开。中方对近期种种迹象反映出的峰会涉华消极动向表示严重关切，严肃敦促日方作为东道国，切实妥处峰会涉华因素，停止干涉中国内政，停止对华经贸遏压，停止操弄涉海问题，停止炒作“中国威胁”，停止搞遏华“小圈子”，不得使峰会及有关双多边活动成为反华遏华的政治表演。

而在拜登总统与岸田首相在日本时间5月18日晚举行的联合记者会上，岸田首相指出：关于俄罗斯的野蛮侵略，我们认为企图单方面以武力改变现状的事情在任何地方都是绝对不能允许的，我们重申，我们将继续与七国集团和国际社会一起作出坚决的回应。 我们还确认，我们将竭尽全力支持乌克兰政府和人民。 我们还讨论了乌克兰局势对印太地区可能产生的影响。

关于中国，我们将密切关注近期中国海军的活动和中俄联合军演，坚决反对在东海和南海以武力改变现状的企图。 我们还一致认为，日本和美国将继续密切合作，共同应对围绕中国的各种问题，包括人权问题。

双方还确认两国在台湾问题上的基本立场没有改变，强调台海和平稳定的重要性是国际社会和平与繁荣的重要因素，促进两岸问题和平解决。

（法广特约记者楚良一发自东京）

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