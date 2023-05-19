中国-中亚5国峰会：习近平呼吁深挖合作 反颜色革命

习近平在西安中国-中亚峰会上呼吁在中亚地区"充分发掘"在贸易、经济和工业能力方面的合作机会，承诺为中亚地区提供260亿元人民币（37亿美元）的支持...。习近平还说，中国和中亚各国必须坚决反对外部干涉内，反对煽动"颜色革命"。

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据法新社引述中国官媒周五提供的习近平讲话摘录，习近平在首次中国与前苏联中亚五国首脑会议上发表讲话，呼吁他们"充分利用在经济、贸易、工业能力、能源和运输方面的传统合作机会"，并强调要发展"新的增长引擎（......），如金融、农业、减贫、碳减排、健康和数字创新"。

习近平承诺将为中亚地区提供260亿元人民币（37亿美元）的支持。他还说，北京将努力发展与该地区的交通联系，加快扩大从中亚到中国的天然气管道。他敦促中亚地区和中国应该"带头"，"深化战略互信"，以保永恒的友谊"。

习近平补充说，中国和中亚各国必须坚决反对外部干涉内部事务，反对煽动"颜色革命"的企图。

自1992年苏联解体后，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦建立外交关系以来，这是中国国家主席首次主持"中国与中亚峰会"。

习近平还宣布，中国和中亚领导人将于2025年在哈萨克斯坦再次开会。

法新社指出，中亚是中国"新丝绸之路"（一带一路）倡议的一个主要部分。据中国估计，中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的贸易额去年达到700亿美元（640亿欧元），2023年第一季度同比增长22%。

这些国家以前是俄罗斯帝国和后来的苏联的成员，与莫斯科保持着经济、语言和外交方面的特权关系。

但随着乌克兰的战争，俄罗斯的影响力已经减弱。

华东师范大学中亚研究中心主任卢钢（Lu Gang）告诉法新社："俄罗斯在乌克兰的军事介入引发西方实施制裁，这削弱了俄罗斯的力量，导致其在中亚的影响力相对下降。"这一结果导致中亚国家更加注重经济合作和来自中国的政治支持"。

据美国巴克内尔大学国际关系和政治学教授朱志群告诉法新社："通过这次（中国和中亚）峰会，习近平将自己定位为一个能够促进世界发展与和平的领导人。

这次会议被北京方面称为 "极其重要"，与此同时，七国集团（加拿大、法国、美国、德国、意大利、日本和英国）的富裕民主国家在日本广岛举行峰会。

朱志群教授指出，七国集团将重点建立一个共同战略，以"击退中国在世界范围内日益增长的影响力"。

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