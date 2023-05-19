乌克兰今天拂晓遭俄罗斯新一波轰炸

俄罗斯轰炸乌克兰

落在乌克兰基辅地区的俄制导弹碎片。乌克兰警方新闻办公室提供的照片摄于2023年5月18日。

俄罗斯今天5月19日凌晨对乌克兰全境发起新一波轰炸。首都基辅似乎拦截了所有炸弹无人机，但该国西部和南部一些城市有爆炸发生。之前一天，俄罗斯战略轰炸机向基辅和其他城市发射了一波巡航导弹袭击。

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据乌克兰军队称，基辅和其他乌克兰城市在周五（5月19日）黎明时分，再次遭到俄罗斯军队的袭击，乌克兰军队称其拦截了所有针对首都基辅的爆炸式无人机。

基辅市军管会在电报群Telegram上写道，一夜之间有"几波"爆炸式无人机来袭，但“军方探测到的所有向基辅移动的空中目标都被摧毁”。该报告说，这是"5月以来的第十次空袭"。

据乌克兰军方和媒体官员报告，乌克兰西部的利沃夫和罗夫纳以及南部的赫尔松和克里维里都发生了爆炸。目前尚无人员伤亡和损失的报告。

前一天晚上，俄罗斯战略轰炸机向基辅和其他几个乌克兰城市发射了一波巡航导弹袭击。乌克兰军方称，他们击落了几乎所有的导弹。

然而，俄罗斯国防部说，它的导弹"击中"并"摧毁"了周四夜袭中的所有目标。

据基辅军管部门说，自5月初以来，俄罗斯的攻击"在力量、强度和种类上都是前所未有的"。

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