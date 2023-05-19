乌克兰总统泽连斯基将于20日亲赴日本参加G7峰会

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）将访问广岛，参加G7广岛峰会。 这一消息得到了多位知情人士和多位日本政府官员证实。泽连斯基预定5月20日到达日本，并于21日出席七国集团广岛峰会。

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一名匿名的知情人士说，泽连斯基此行将在沙特阿拉伯停留，参加阿拉伯联盟峰会后乘坐美国军用飞机飞往日本。G7峰会于5月19日在广岛开幕，阿拉伯联盟峰会也于同日在吉达召开。

美国国家安全委员会 (NSC) 发言人此前拒绝对此进行评论，但是有消息称，美国政府也已证实了这一点。

泽连斯基总统原定于七国集团广岛峰会开幕的第一天的19日在线上参加会议，但日本政府18日表示：已改变了日程，决定泽连斯基21日以在线方式参加上午的会议。日本政府官员表示，在G7广岛峰会上，有泽连斯基参加的乌克兰问题会议定于21日举行，以配合泽连斯基总统的日程安排。但是对于泽连斯基是否来日，此前日本外务省发言人拒绝对此说明和发表评论，也许是为了泽连斯基的安全拒绝过早透露实情。

如果他访问日本成为现实，这将是他自去年2月俄罗斯入侵乌克兰以来首次访问亚洲。泽连斯基20日到达日本后，将参加第二天举行的乌克兰局势会议。他还将协调与岸田首相和美国总统拜登的进行首脑会谈。

泽连斯基排除万难直接参加峰会，似乎是想呼吁七国集团领导人提供更多的军事支持，包括美制F-16战斗机，并加强对俄罗斯的制裁。

今年3月岸田首相访问乌克兰时，邀请泽连斯基总统在线参加G7首脑峰会，泽连斯基欣然接受邀请。

考虑到俄罗斯总统普京多次威胁要在乌克兰使用核武器，乌克兰总统访问广岛，尤其具有象征意义，广岛是78年前世界上第一颗原子弹投下的地方。在此之前，岸田首相于5月12日在接受日本新闻网络（NNN）采访时表示，除了通常的峰会宣言外，还有意在峰会上，提出一份关于无核武世界的特别成果文件，七国集团各国对此意见未必统一，而泽连斯基的到访，将促进这一成果文件的发表。

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