俄罗斯总理米舒斯京即将访华

中国/俄罗斯

据中国外交部和克里姆林宫周五宣布，俄罗斯总理米舒斯京将于5月23日至24日访问中国。

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克里姆林宫今天5月19日说：米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）访华"将讨论中俄在经济和贸易领域的合作，特别关注工业、能源、交通基础设施和农业"，并称，在俄罗斯总理访问期间，俄中将签署几项双边协议。

此外，据俄罗斯卫星网说，俄罗斯总理米舒斯京此次访华的节目还包括前往上海参加俄中商务论坛，并在这个论坛上发表讲话。“俄中重点公司的负责人将参加本次活动。”

中国外交部发言人汪文斌今天证实这个消息说，俄罗斯总理米舒斯京是应中国总理李强的邀请（......）在5月23日至24日对中国进行正式访问"。

法新社说，3月中旬，中国国家主席习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔-普京在莫斯科举行峰会后，称赞他们的"特殊"关系进入了一个"新时代"。

俄罗斯侵略乌克兰战争爆发近15个月来，中国与世界上大多数大国不同，从未公开谴责莫斯科对乌克兰的军事侵略干预。

本周，中国派出特使李辉前往欧洲，寻求"政治解决乌克兰危机"。在周二和周三的乌克兰之行后，李辉预计将于周五到访波兰，然后他将访问法国、德国和俄罗斯。

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