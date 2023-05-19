拜登告诉G7盟国：美国同意为乌军飞行员提供联合战斗机培训

乌克兰/七国集团/美国

据美国有线电视新闻网（CNN）引述一名拜登政府高级官员报导，拜登（Joe Biden)总统周五告知七国集团领导人，美方将支持与盟国和伙伴的联合努力，对乌克兰飞行员进行第四代战斗机，包括F-16战斗机在内的培训。

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该官员说，培训活动预计不会在美国进行，可能会完全在欧洲进行。但美方人员将与欧洲的盟友和合作伙伴一起参加培训工作。预计将需要几个月的时间来完成。据该官员称，官员们希望在未来几周内开始培训工作。

这位官员表示：“随着未来几个月培训的进行，我们参与这项工作的国家联盟将决定何时实际提供战斗机，我们将提供多少，以及谁将（参与）提供。”

该官员补充说，“迄今为止，美国和我们的盟友和伙伴一直专注于向乌克兰提供其在今年春季和夏季开展进攻行动所需的绝大多数系统、武器和训练。关于改进乌克兰空军的讨论反映了我们对乌克兰自卫的长期承诺。”

CNN此前报导指，拜登政府最近几周向欧洲盟国发出信号，美方将允许他们向乌克兰出口美制F-16战斗机，因为在俄罗斯空袭加剧的情况下，白宫面临来自国会和盟国越来越大的压力，要求帮助乌克兰采购这些战机。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的发言人本周早些时候表示，英国和荷兰正在寻求组建一个“国际联盟”，不仅为乌克兰采购战机，而且还为乌军飞行员提供第四代战斗机的培训，这些战机比乌军操作的前苏联时期的机队更加先进。

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