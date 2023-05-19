欧洲领导人向G7峰会阐述欧盟对华政策

欧盟/中国

欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔，在5月19日七国集团广岛峰会之际，分别阐述了欧洲对华政策和立场。对于台湾，他们两人都表示欧洲反对任何单方面改变现状。

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欧盟委员会主席冯德莱恩在七国集团外交和安全政策第三次会议上有关欧盟对华政策的讲话：

我们的对华政策需要改变，因为中国已经改变。

中国已经从"改革和开放"转向"安全和控制"。中国在国内变得更加压制，在国外则更加强势彰显，尤其是在其周边地区。而且中国在俄罗斯野蛮入侵乌克兰的前夕，与俄罗斯达成了"无限的友谊"。

同时，与中国脱钩既不可行也不符合我们的利益。

因此，我们应该保持开放的沟通渠道，在气候变化、冠状病毒大流行病的预防、金融稳定或核扩散等领域与中国合作。同时，我们必须减少我们在经济关系中的脆弱性（经济去风险化）。

对于未来的道路，我认为有五个方面的工作：

首先，我们需要让我们自己的经济和产业更具竞争力和抗冲击力，特别是在健康、数字和清洁技术领域。我们必须与志同道合的伙伴合作，加强我们的能力，减少我们在稀土，电池和制药成分等方面对中国的依赖。

第二，我们希望重新平衡我们的贸易关系。中国是我们的一个重要贸易伙伴，这些贸易大部分对双方都有利。

但是，欧盟和中国之间的贸易逆差在10年内翻了三倍，达到4000亿欧元，这也是事实。这种不平衡部分是源自非市场做法，如隐性补贴、公共招标中的歧视（外资）和中国国家资本制度造成的其他扭曲。我们需要解决这些扭曲现象。

第三条线是在安全方面保护我们的利益。因此，我们必须讨论对出口或对外投资的控制，重点是敏感的高科技领域。

第四个方面是关于在核心外交政策和安全挑战上我们作为伙伴站在一起。我们将继续呼吁中国不要支持俄罗斯的战争。而且我们重申我们对台湾海峡和平与稳定的坚定承诺。我们共同反对任何单方面改变现状的行为，特别反对通过武力（改变现状）。

最后：我们应该加强与其他国家的合作，创造一个替代"一带一路"的方案，即我们的全球基础设施建设和投资的伙伴关系。

欧洲理事会主席

欧洲理事会主席米歇尔在G7峰会前讲话中谈到中国：与中国建立稳定和建设性的关系，符合我们的共同利益。欧盟坚定地坚持其价值观。我们将继续表达我们对人权的关注，无论是在香港、新疆还是西藏。我们不会容忍对我们国家的干预，破坏我们的民主社会。

而且我们将捍卫我们的利益。我们对稳定的经济关系有兴趣。我们不想脱钩，而是要减少我们的风险，减少我们的过度依赖，实现多样化，打击不公平的做法。我们需要重新平衡我们的贸易关系，为我们的公司和工人创造一个公平的竞争环境。

我们还需要与中国一起应对全球挑战：气候变化、自然资源保护、生物多样性、债务可持续性。鉴于其在国际社会中的作用及其经济规模，中国在世界上有着特殊的责任。它必须遵守国际规则。我们呼吁中国向俄罗斯施压，要求其停止军事侵略。关于台湾，我们坚持一中政策。不能单方面改变现状。

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