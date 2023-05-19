泽连斯基访沙特出席阿盟峰会 指某些人对俄罗斯侵略乌克兰“视而不见”

泽连斯基/沙特/阿盟峰会

乌克兰总统泽连斯基周五宣布，他已抵达沙特阿拉伯，参加在沿海城市吉达举行的阿拉伯联盟峰会，然后他预计访问日本，参加七国集团会议。泽连斯基在阿盟峰会上发言说，不幸的是，在世界上和该地区，某些领导人对俄罗斯入侵乌克兰"视而不见"。

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阿拉伯联盟今天5月19日在沙特阿拉伯的红海城市吉达开始举行第32次年度峰会，乌克兰总统泽连斯基(Volodomyr Zelensky)作为意想不到的嘉宾到场出席。

据乌克兰总统府在一份声明中说，乌克兰总统泽连斯基"感谢沙特阿拉伯王储对乌克兰领土完整和主权的支持"。他还邀请本-萨勒曼尼访问乌克兰。

泽连斯基周五出席阿拉伯联盟峰会时发言表示，不幸的是，世界和该地区的"某些"国家领导人对俄罗斯入侵和吞并乌克兰的领土“视而不见”。他呼吁在座的阿拉伯领导人"诚实看待"俄罗斯侵略乌克兰战争。

据法新社说，这是自2022年2月24日俄罗斯开始入侵以来，乌克兰总统泽连斯基首次访问该地区。而他本次沙特之行“并非无关紧要”，因为这个世界上最大的原油出口国最近加强了与中国的关系，并在莫斯科对乌克兰的战争中与俄罗斯协调其石油政策。

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