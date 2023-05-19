现代汽车将赔偿TikTok汽车盗窃挑战的受害者

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在TikTok上流行的病毒挑战引发一系列的汽车盗窃和车祸后，韩国汽车制造商--现代汽车同意向美国的车主支付高达2亿美元的赔偿。

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根据周四发布的新闻稿，为结束集体诉讼，现代汽车签署协议，对2011年至2022年期间出厂的现代和起亚汽车的大约900万车主给与赔偿，将获得赔偿的汽车车型包括伊兰特（Elantra）、胜达（Santa Fe）和途胜（Tucson）等。

TikTok上流行的“起亚挑战”于2022年问世，在此之前，化名“起亚男孩”的小偷在视频中介绍如何使用USB线缆这样简单的工具绕过车辆的安全系统，从而强制启动某些车辆。

随之，汽车盗窃案的数量就开始激增。美国公路安全局(NHTSA)说，这一现象“导致至少14起事故和8人死亡”。

2月份，当局宣布，现代和起亚在数百万没有配备防盗系统的汽车上部署免费的防盗软件。

根据周四公布的协议，制造商将赔偿车辆被盗窃或损坏而且车辆保险不涵盖的车主，包括免赔额和增加的相关保费。

隶属于中国字节跳动集团的TikTok在美国处境艰难，美国左右两派的许多民选官员都想让该应用在美国被禁止。他们指责TikTok是北京的特洛伊木马，监视和操纵用户，但字节跳动集团一直对此否认。

TikTok还经常因为用户用于宣传危险或非法行为的病毒挑战而受到批评。

美国蒙大拿州刚刚颁布了一项从2024年1月1日起禁止使用TikTok的法律。

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