白宫：四方安全对话峰会改于周六在广岛举行

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美国白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）5月19日通过声明宣布，鉴于拜登总统取消了访问澳大利亚的行程，原定于悉尼举行的美日印澳四方安全对话（Quad）峰会，经领导人们商议后同意于周六在广岛举行。作为七国集团（G7）国家首脑，美日领导人周五在当地参加集团峰会，印澳两国总理也已抵达广岛准备参加稍后的峰会扩大会议。

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白宫周五通过声明表示，“在拜登总统不得不推迟他的澳大利亚之行后，四方安全对话领导人同意他们将在广岛举行峰会，以确保四位领导人能够一起标记四方安全对话在过去一年中取得的进展。因此，明天（5月20日），除了七国集团之外，拜登总统还将与澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、日本首相岸田文雄和印度总理莫迪（Narendra Modi）一起参加第三次四方安全对话领导人面对面会议。”

白宫续指，“在分享战略评估的同时，四位领导人将欢迎四方安全对话在安全数字技术、海底电缆、基础设施能力建设和海洋领域意识方面的新合作形式。拜登总统感谢阿尔巴尼斯总理以及日本首相和印度总理的灵活性，他期待着重新安排他的（访澳）行程。”

阿尔巴尼斯周五稍早时在受访时表示，此次四方安全对话峰会将以缩短的形式进行，但他之前已与拜登、岸田文雄和莫迪开展了许多会前工作。阿尔巴尼斯表示，“我们一直在为下周（原定在悉尼举行）的会议进行准备讨论。”

阿尔巴尼斯说，“我认为，我们将有一个成功的会议，以及成功的双边会谈。就在几周前，我实际上参加了主要经济体论坛，所有四国领导人都参加了这个论坛，它是由拜登总统召集的。当时，也就是澳大利亚时间的深夜，我们能够谈论一些将引入七国集团和我们四方安全对话领导人之间讨论的事情。”

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