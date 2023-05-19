美国台湾21世纪贸易倡议谈判结束 数周内签署首批协定

美国贸易代表戴琪宣布，台湾与美国的21世纪贸易倡议已完成谈判，这是强化美台经济关系的重要一步。双方预计在数周内将针对贸易便捷化、中小企业、反贪腐等5项议题，签署首批协定。

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美国贸易代表戴琪宣布，台湾美国的21世纪贸易倡议已完成谈判，这是强化美台经济关系的重要一步。双方预计在数周内将针对贸易便捷化、中小企业、反贪腐等5项议题，签署首批协定。

据美国贸易代表署网站5月18日贴出的文告说，美国贸易代表凯瑟琳-戴今天宣布，美国和台湾在美国在台协会（AIT）和台北驻美国经济文化代表处（TECRO）的主持下，已经完成了关于美国-台湾21世纪贸易倡议的谈判。

据中央社报道，台美去年6月1日启动21世纪贸易倡议，囊括12项议题，至今已经举行2回合谈判，包括去年11月于纽约召开首次实体会晤，今年1月美方由助理贸易代表麦卡廷（Terry McCartin）带队前往台湾协商。

针对首批协定重点，在关务管理及贸易便捷化部分，将简化边境程序并减少繁文缛节，让美国企业能更轻易、快速且用更少的费用将商品引进台湾。此外，透过电子化通关，表单、关税及相关费用缴纳都电子化，将节省运输工具等待时间，降低温室气体排放量，并减少商品腐坏情况。

良好法规作业部分，将建立更完善的透明工具与机制，让中小企业能更了解美台市场法规程序，包括针对法规措施草案进行公众协商，确保外界了解新规。

中央社说，对于服务业国内规章，协定内文将确保服务供应商申请经营许可时获得公平待遇，以及申请人与监管单位之间讯息畅通。监管人须独立于监管产业之外，且必须告知申请人取得执照所需条件，给予申请人公平机会提出符合条件证明，并在合理时间内做出裁决。

针对反贪污，协定要求双方设立完善反贪腐措施，以防止并打击贿赂与其他形式贪腐，包含因应洗钱、拒绝涉嫌贪污外国公职人员入境、追回贪污所得，以及加强对吹哨者保护等内容。

据美国贸易代表戴凯琳-戴琪说"这项成就代表了在加强美台经济关系方面向前迈出的重要一步"。"它显示了我们如何能够一起工作，并代表我们的人民推进共同的贸易优先事项。我们期待着继续这些谈判，并最终达成一个强有力的、高标准的贸易协定，以解决21世纪紧迫的经济挑战。"

该倡议下的第一份协议涵盖了海关管理和贸易便利化、良好监管做法、服务国内监管、反腐败和中小型企业等领域。通过这些条款，美国企业将能够把更多的产品带给台湾和台湾的客户，同时创造更透明和简化的监管程序，可以促进两个市场的投资和经济机会，特别是对中小型企业。一旦签署，该协议将深化贸易伙伴关系，加强美台贸易流动，以促进工人和企业的创新和包容性经济增长。

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