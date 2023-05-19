美国向欧洲盟国发出信号，不会阻止他们对乌提供F-16战机

乌克兰/国际/美国

据美国有线电视新闻网（CNN）5月19日援引知情人士报导，拜登政府最近几周向欧洲盟国发出信号，表示美方将允许他们向乌克兰提供F-16战斗机，因为在俄罗斯空袭加剧的情况下，白宫面临着来自国会议员和盟国的越来越大的压力。

广告 继续浏览后续

然而，拜登政府官员尚不知道有任何盟国提出向乌克兰出口F-16战斗机的正式请求，而且通常负责批准这种第三方转让的文件工作的美国国务院官员也没有被告知要开始相关工作。一些欧洲北约盟国拥有美制F-16战机的储备。包括荷兰等国已表示愿意对乌克兰提供其操作的F-16战斗机。但由于该战机涉及美国敏感技术，拜登政府将不得不批准这种第三方转让。

虽然拜登政府仍然不愿意直接向基辅提供任何自己的F-16战机，但美国官员告诉CNN称，如果盟国决定向乌克兰出口这种战机，美方准备对此加以批准。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）拒绝具体评论直接对乌克兰提供F-16战斗机的可能性，但笼统地说，美国一直对乌方需要的“未来能力”和需求具有前瞻性。

约翰·柯比表示，F-16战斗机议题“不在（七国集团广岛峰会）的议程上”，尽管相关问题肯定会在峰会的场外被提及。不少美国国会议会及国会工作人员已加入了F-16游说运动，敦促拜登政府提供这种战机，以便乌克兰能够建立对其领空的控制。

一群共和及民主两党议员在周三写给拜登的信中呼吁，“作为一个两党议员小组，我们认为向乌克兰转让F-16战斗机对于向基辅提供所需的空中支援能力至关重要，以充分捍卫他们的国家免受俄罗斯无端、非法和野蛮的入侵，并取得收复其国家所需的领土”。

美国官员们说，相关问题预计将成为7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的下一届北约峰会的辩论主题之一。

报导指，另一个悬而未决的问题是乌军飞行员将在哪里接受这些F-16战斗机的训练。英国首相苏纳克（Rishi Sunak）的发言人在本周早些时候表示，英国和荷兰正在寻求组建一个“国际联盟”，不仅为乌克兰采购这种战斗机，而且还为乌克兰飞行员提供培训。这些美制第四代战斗机比乌军目前操作的苏联时期的战斗机更加先进。

今年3月，两名乌军飞行员抵达美国亚利桑那州的一个空军基地，美军教官利用飞行模拟器评估他们的技能，并评估这些乌克兰飞行员需要多少时间来学习驾驶各种美制军机，包括F-16战斗机。但一位美国国防官员告诉CNN指，尽管国会在2023年的预算中为相关培训留出了资金，但美方到现在为止还没有计划扩大这种培训。

拥有F-16战斗机的美国盟国可以为乌军飞行员进行培训，或者F-16战斗机的制造商洛克希德·马丁公司可以作为私人承包商进行培训。但这位美国国防部官员说，这样的安排可能需要某种程度的政府参与，即使它不像美国武器装备的海外转让那样需要美国官方的批准。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅