莫迪与泽连斯基将于广岛举行面对面会谈，俄全面入侵以来首次

印度/乌克兰/俄罗斯

据印度WION新闻网5月19日报导，印度总理莫迪（Narendra Modi）和乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）定于在七国集团（G7）广岛峰会场边举行会谈。这次会晤标志着自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，他们两人之间的首次面对面互动。

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莫迪周五稍早时启程前往日本参加七国集团峰会扩大会议。他预计将利用这个机会与受邀与会的世界各国领导人接触，并讨论紧迫的全球问题。印度、越南、韩国、印度尼西亚、巴西、科摩罗、库克群岛、澳大利亚和乌克兰共9国及7个国际组织（联合国、世界银行、国际货币基金组织、世卫组织、世贸组织、国际能源署和经合组织）的代表出席。

在印乌首脑会谈中，莫迪和泽连斯基预计将讨论乌克兰当前的局势，并探索进一步合作的途径。会谈的重点可能是寻找外交解决方案，以缓和紧张局势，恢复该地区的稳定。

去年9月，莫迪曾在上合组织撒马尔罕峰会期间对俄罗斯总统普京当面表示：“当今的时代不该是战争的年代。” 从那时起，莫迪就俄乌战争发表的看法被他国领导人多次引用。除了与泽连斯基的双边会晤外，莫迪在访日期间还将与韩国、英国、法国、越南和东道主日本的领导人举行会谈。

莫迪周五通过声明表示，“应日本首相岸田文雄先生阁下的邀请，我将启程前往日本广岛，出席由日本担任轮值主席国的七国集团峰会。在岸田首相最近为印度-日本峰会访问印度之后，我很高兴能再次见到他。”

莫迪补充说，“由于印度今年担任二十国集团（G20）轮值主席国，我出席本次七国集团峰会特别具有意义。我期待着与七国集团国家和其他受邀伙伴就世界面临的挑战以及集体应对这些挑战的必要性交换意见。我还将与出席七国集团广岛峰会的一些领导人举行双边会晤。”

多名日美政府相关人士19日透露，泽连斯基将到场参加七国集团广岛峰会。他上次访日是在2019年10月，此次将是俄罗斯全面入侵乌克兰后的首次访问。据英国《金融时报》等媒体报导，泽连斯基将参加21日的会议。彭博社报导指，泽连斯基周五在沙特吉达出席阿盟峰会后，将乘坐美军飞机赴日。

泽连斯基周五通过推特表示，“开始我对沙特阿拉伯王国的首次访问，以加强双边关系和乌克兰与阿拉伯世界的联系。克里米亚和临时被占领土上的政治犯、我们人民的回归、乌克兰和平方案、能源合作。沙特发挥着重要作用，我们准备将我们的合作提高到一个新的水平。”

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