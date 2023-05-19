G7广岛峰会开幕 制裁第三方前线供货，掐断俄钻石生意

G7峰会/俄罗斯/乌克兰

G7峰会左起顺时针：美国总统拜登、德国总理肖尔茨、英国首相苏纳克、欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔、意大利总理梅洛尼，加拿大总理特鲁多，法国总统马克龙和日本首相岸田文雄于2023年5月19日广岛。

G7广岛峰会开幕之际，七国集团和欧盟宣布继续支持乌克兰抵抗俄罗斯侵略，出台新措施，制裁通过第三国出口可能用于乌克兰冲突的货物和技术，并掐断价值数十亿美元的俄罗斯钻石生意。

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G7峰会今天5月19日在广岛开幕。七国集团--美国、日本、德国、英国、法国、意大利和加拿大--重申联手支持乌克兰抗击俄罗斯侵略，并表示他们已经确保乌克兰在2024年初之前获得所需预算。

路透社说，七国集团"在一份联合声明中说："今天，我们正在采取新的措施，以确保俄罗斯对主权国家乌克兰的非法侵略失败，并支持乌克兰人民寻求一个以尊重国际法为基础的公正的和平。

据法新社引述一份声明，G7峰会的新制裁措施包括限制向俄罗斯出口"对俄罗斯在战场上至关重要"的货物，并打击被指控代表莫斯科向“前线”运送设备的实体。

美国周五上午在峰会期间宣布对莫斯科的新制裁措施，旨在"大幅限制俄罗斯获得作战能力所需的产品"。

英国政府紧跟着宣布，英国将正式对俄罗斯钻石实施禁运，并禁止进口俄罗斯的金属，包括铜和铝。

欧洲理事会主席米歇尔也宣布，欧盟将对俄罗斯的钻石销售实施限制，但他在推特上说，这些限制"不是永远的"。

法新社说，七国集团的声明承诺将通过追踪技术"限制在俄罗斯开采、加工或生产的钻石贸易，并禁止使用这些钻石"。这个利润丰厚的行业每年对莫斯科来说价值数十亿美元。

英国还在一份声明中宣布，它正在制裁与“盗窃”和“转售”乌克兰粮食有关的86名个人和实体。

制裁还针对俄罗斯主要的能源和军火公司，包括那些与俄罗斯国有核公司Rosatom有关的公司，以及俄罗斯铜业巨头伊戈尔·阿尔图什金。

据路透社报道，日本首相岸田文雄说，他选择在广岛这个历史上第一个被核弹击中的城市举办峰会，以强调军备控制的重要性。

在参观了专门纪念第二次世界大战这一重大事件的和平纪念馆后，七国集团领导人宣布对俄罗斯实施更严厉的制裁，因为乌克兰的冲突没有减弱的迹象。

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