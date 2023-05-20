中国－中亚𡶶会强调共同但有区别的责任原则，推动《巴黎协定》全面有效实施

中国

西安 – 5月19日，中国—中亚峰会西安宣言提出共同但有区别的责任原则，推动《巴黎协定》全面有效实施，共同构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

广告 继续浏览后续

中国—中亚峰会西安宣言提出各方支持在气候变化适应和可持续发展领域开展更紧密的合作，强调共同实施绿色措施是减缓气候变化影响的有效途径。

各方愿加强应急管理部门协作，深化防灾减灾、安全生产、应急救援以及地震科学技术等领域交流合作。

中方欢迎2022年7月21日在吉尔吉斯斯坦乔蓬阿塔举行的中亚国家元首协商会晤上通过的中亚《绿色议程》地区方案，各方支持实施绿色技术领域的地区计划和项目。

各方指出，2021年11月联合国教科文组织第41届大会通过的由吉尔吉斯斯坦提交的“加强山地冰川监测研究”决议、第76届联合国大会关于宣布2022年为“国际山地可持续发展年”的决议及第77届联合国大会“山地可持续发展”决议宣布在2023年至2027年实施《山区发展五年纲要》具有重要意义，高度评价2022年9月19日在纽约举行的山地可持续发展高级别会议对加强山地议题国际合作与落实的重要作用。

各方指出，塔吉克斯坦提交的关于宣布2025年为国际冰川保护年的联合国大会决议具有重要意义，高度评价2023年3月22日至24日由塔吉克斯坦和荷兰在纽约联合主办的联合国水事会议。

各方欢迎关于在阿什哈巴德建立由联合国主导的中亚气候技术地区中心并将其作为适应和减缓气候变化影响技术转让平台的倡议。

各方注意到乌兹别克斯坦倡议的关于宣布咸海地区为生态创新和科技区联大特别决议的重要性。

各方注意到关于在阿拉木图建立联合国可持续发展目标中亚及阿富汗地区中心的倡议。

中国—中亚峰会西安宣言指岀，各方重申愿共同努力保障气候变化条件下的粮食安全，指出以保护生物多样性、合理利用水资源和土地资源等更加生态的方式开展农业的重要性。

2023年5月18日至19日，中国国主席习近平、哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦共和国总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦共和国总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫在西安共同举行中国—中亚峰会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅