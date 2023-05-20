广岛：美日印奥四方峰会 共建海底电缆网络

四方峰会

美、日、印、澳四国领导人周六晚间在广岛G7峰会间隙举行了四方峰会，再次承诺与太平洋岛国合作，实现共同愿望，应对共同挑战。白宫网站贴出的联合声明提到印太"电缆连接和弹性的四方伙伴关系。

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澳洲总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪、日本首相岸田文雄和美国总统拜登5月20日在广岛举行了第三次四方领导人面对面峰会。这次峰会由澳洲总理阿尔巴尼斯主持。

据日经亚洲报道，印度总理莫迪在四国领导人峰会的开幕词中说："四国集团已经将自己确立为印太地区和平、稳定和繁荣的平台。

莫迪说，"我们同意，印太地区的安全和成功不仅对这个地区，而且对整个世界都很重要"。他补充说，"我们正在以共同的民主价值观为基础的建设性议程向前迈进"。

这位印度总理还说，四方正在发展在战略技术、可靠供应链、卫生安全、海上安全和反恐等关键领域的积极合作。

四方联合声明提到了四方集团致力于通过发展有弹性的基础设施来改善本地区的连接性。四方认识到，迫切需要支持印度-太平洋地区的优质海底电缆网络，这是全球增长和繁荣的关键。今天，我们宣布了一个新的"电缆连接和弹性的四方伙伴关系"。该伙伴关系将利用四方国家在制造、交付和维护电缆基础设施方面的世界级专长，加强印度-太平洋地区的电缆系统。

这个联合声明指出，全球战略和经济环境正在迅速变化，对本地区国家产生直接影响。我们一起重申，我们坚定地致力于建设一个自由开放、具有包容性和复原力的印度洋-太平洋。

我们相信，我们应该与我们的印太伙伴紧密合作，共同驾驭这个充满不确定性和机遇的时代。我们相信，所有国家都有责任为地区和平、稳定和繁荣做出贡献，并维护国际法，包括主权和领土完整的原则，以及基于规则的国际秩序。

我们寻求的是一个没有国家主宰、没有国家被主宰的地区，寻求一个所有国家都不受胁迫，并能行使其决定自己未来的制度。我们四国因这一共同愿景而团结一致。

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