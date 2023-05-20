泽连斯基促落实F-16战机交付 莫斯科发出警告

乌克兰/F-16

美国总统拜登在G7广岛峰会对西方向乌克兰交付F-16战机开绿灯后，乌克兰总统泽连斯基敦促广岛G7峰会讨论实际执行情况。莫斯科则警告西方此举将有"巨大风险"。

广告 继续浏览后续

据法新社发自莫斯科的报道，周六俄罗斯官媒塔斯社援引俄罗斯副外长亚历山大-格鲁什科的话说，如果西方国家向乌克兰提供F-16战斗机，它们将面临"巨大的风险"。

据美国高级官员说，乌克兰尚未获得交付飞机的承诺，但美国总统拜登周五告诉七国集团领导人，华盛顿支持为乌克兰飞行员提供F-16战斗机的联合盟军培训计划。

俄罗斯副外长格鲁什科说，"我们正在看到西方国家继续坚持升级的设想。这将给他们自己带来了巨大的风险。而我们将在我们所有的计划中考虑到这一点，我们有一切必要的手段来实现我们所设定的目标"。

据Politico新闻网站报道，美国总统乔·拜登周五在日本通知七国集团领导人，美国将支持一项国际联合努力，培训乌克兰飞行员驾驶现代战斗机，包括 F-16。

一位美国高级官员表示，官员们望在未来几周内开始培训，培训将在乌克兰以外的欧洲地点进行，需要数月才能完成。

另一位美国官员称，拜登的决定是在美东时间一夜之间做出的，当时七国集团领导人进行了一天的审议，但有关的讨论已经进行了数周。

乌克兰总统泽连斯基在推特上庆祝了这一消息。他写道，“我欢迎美国和美国总统拜登支持国际战斗机联盟的历史性决定，“这将大大增强我们在天空中的军队。我指望在广岛举行的 #G7 峰会上讨论这一决定的实际执行情况”。

据一位知情人士透露，随着挪威、丹麦和荷兰都升级到 F-35战机，这三国都有多余的飞机可以捐赠给乌克兰。如果这些国家同意派遣这些飞机，则需要一些时间来进行必要的返修维护以使它们进入飞行状态。

荷兰国防部长 Kajsa Ollengren 表示她的国家同意此举。她在推特上写道，“我们欢迎美国即将批准在 F-16 战斗机上训练乌克兰飞行员。我们正在与我们的亲密盟友丹麦、比利时和英国一起研究这些模式。我们随时准备在这方面支持乌克兰”。

乌克兰政府曾表示，F-16 可以执行多种任务，包括协助击落飞往基辅的俄罗斯导弹和无人机，以及保护通过黑海的粮食运输。

而乌克兰空军的苏联时代战斗机在这场战争中扮演的角色相对较小，因为担心如果它们接近前线，会别俄罗斯防空系统会击落。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅