莫迪告诉泽连斯基：印度将“尽其所能”

印度/乌克兰

印度总理莫迪和乌克兰总统泽连斯基今天5月20日在广岛举行的七国集团首脑会议期间，举行了自俄罗斯侵略乌克兰战争爆发以来的首次会谈。

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印度总理莫迪之前在俄乌战争中一直态度暧昧。今天莫迪终于和乌克兰总统泽连斯基会面，被外界认为是一个具有指标意义的举动。

在广岛，莫迪对泽连斯基说，"我完全理解你和乌克兰人民的痛苦。我可以向你保证，为了解决（这场冲突），印度和我个人将尽一切可能"。

他说，乌克兰的战争对整个世界来说是一个重要问题。它也对整个世界产生了许多影响。但我不认为这只是一个经济或政治的问题。对我来说，它是人的问题。

泽连斯基在电报群账户上发布的一条信息说，他"感谢印度对乌克兰领土完整和主权的支持"，"特别是在国际组织面前"。

泽连斯基还感谢莫迪向其饱受战争蹂躏的国家提供人道主义援助，并邀请印度参与实施乌克兰制定的"和平方案"。

印度谨慎行事

CNN指出，印度历来是俄罗斯武器装备的主要购买者，与莫斯科有着长期的联系。它还加大了对俄罗斯能源的购买力度，为普京政府提供了一条关键的经济生命线，即使西方对这一关键收入来源进行了广泛的控制。

虽然新德里在整个战争过程中向乌克兰提供了人道主义援助，但它对联合国呼吁俄罗斯从乌克兰撤军和谴责其入侵的决议投了弃权票。

分析人士表示，赢得莫迪等领导人的支持或理解，可能是推动泽连斯基参加七国集团峰会的一个关键动机。其他参与国包括印尼、澳大利亚、巴西、韩国和越南。

据印度的一份新闻稿，去年9月在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会期间，莫迪向普京谈到"走上和平之路"的必要性，这在当时被视为新德里对俄罗斯侵乌克兰战争拖延感到不耐烦的一个信号。

但几个月后，这位印度领导人似乎承诺采取谨慎的路线，没有明确谴责克里姆林宫，也没有要求其撤出乌克兰领土。

自俄罗斯入侵以来，莫迪曾多次与泽连斯基通电话，最近一次是在去年12月，当时这位印度领导人再次呼吁"停止敌对行动"和"对话"以解决冲突。

相反，乌克兰总统泽连斯基的和平计划则要求恢复乌克兰的国际公认边界，并要求俄罗斯军队撤离。

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