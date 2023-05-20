G7广岛峰会宣言阐述对中国政策

G7/中国

G7广岛峰会5月20日发布共同宣言在阐述对华政策时说，“一个按国际规则行事的增长中的中国将符合全球利益”。

广告 继续浏览后续

G7峰会广岛共同宣言说，作为七国集团的合作伙伴，我们在以下方面团结一致，这些方面是我们各自与中国关系的基础：

我们随时准备与中国建立建设性和稳定的关系，认识到与中国坦诚对话和直接向中国提出我们的关切的重要性。我们的行动符合我们的国家利益。鉴于中国在国际社会中的作用及其经济规模，我们有必要在全球挑战和共同利益领域与中国进行合作。

我们呼吁中国与我们合作，包括在国际论坛上，在诸如气候和生物多样性危机，在巴黎和昆明-蒙特利尔协议下的自然资源保护、解决债务可持续性和脆弱国家的融资需求、全球健康和宏观经济稳定等领域。

经济

我们的政策方针不是为了伤害中国，也不是为了阻挠中国的经济进步和发展。一个按国际规则行事的增长中的中国将符合全球利益。我们不是在脱钩或向内转。同时，我们认识到，经济复原力需要去风险化和多样化。我们将单独和集体地采取措施，投资于我们自己的经济活力。我们将减少我们在关键供应链中的过度依赖性。

为了与中国建立可持续的经济关系，并加强国际贸易体系，我们将推动与中国的合作。我们将推动为我们的工人和公司提供一个公平的竞争环境。我们将寻求解决中国的非市场政策和做法所带来的挑战。这些政策和做法扭曲了全球经济。我们将打击恶性行为，如非法的技术转让或数据披露。我们将加强对经济胁迫的抵御能力。我们认识到有必要保护某些可能被用来威胁我们国家安全的先进技术，同时又不过度限制贸易和投资。

台湾

我们仍然严重关切中国东海和南海的局势。我们强烈反对任何以武力或胁迫方式改变现状的单边企图。

我们重申台湾海峡和平与稳定的重要性，认为这是国际社会安全与繁荣所不可或缺的。七国集团成员在台湾问题上的基本立场没有改变，包括所声明的一个中国政策。我们呼吁和平解决两岸问题。

疆藏港人权

我们将继续表达我们对中国人权状况的关切，包括西藏和新疆的人权状况，在那里，强迫劳动是我们的主要关切。我们呼吁中国履行其在《中英联合声明》和《基本法》中的承诺。这些法律规定了香港的权利、自由和高度自治。

我们呼吁中国履行《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》规定的义务，不要从事旨在破坏我们社区安全、民主制度完整性和经济繁荣的干涉活动。

我们呼吁中国向俄罗斯施压，要求其结束军事侵略，立即、彻底、无条件地从乌克兰撤军。我们鼓励中国支持以领土完整和《联合国宪章》的原则和宗旨为基础的全面、公正和持久的和平，包括通过与乌克兰直接对话。

南中国海

G7峰会广岛宣言还说：中国在南中国海的扩张性海洋主张没有法律依据，我们反对中国在该地区的军事化活动。我们强调《联合国海洋法公约》的普遍性和统一性，重申《联合国海洋法公约》在制定规范所有海洋活动的法律框架方面的重要作用。我们重申，国际仲裁法庭于2016年7月12日作出的裁决是一个重要的里程碑，对这些诉讼的各方具有法律约束力，是和平解决各方争端的有益基础。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅