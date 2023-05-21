泽连斯基参加广岛G7峰会 与拜登会谈

乌克兰

泽连斯基前往出席与拜登的双边会谈，日本广岛，5月21日

广岛 – 在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会结束了为期三天的日程，于21日下午结束。 日本首相岸田文雄在广岛市中区和平纪念公园举行记者会时指出：“如果全世界80亿人都成为广岛市民，地球上就不会再有核武器了”。20日下午到达广岛的乌克兰总统泽连斯基参加了21日的峰会的各种活动，七国集团各国领导人向泽连斯基表达了向乌克兰提供必要的财政和军事援助的意向，日本时间21日下午，他与美国总统拜登举行会谈，有媒体报道，会谈前泽连斯基承认乌克兰东部的巴赫穆特战场已经陷落，但是后来泽连斯基总统的发言人认为这是媒体的误解，否定了这种说法。

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在峰会闭幕式后，担任轮值主席的岸田首相在记者会上强调，泽连斯基总统亲临峰会，对于G7国家和乌克兰的团结来说，具有重大的意义。

在七国集团广岛峰会最后一天的21日上午，泽连斯基参加了主题为“乌克兰局势”的会议。

随后，他与印度、巴西等应邀出席峰会的非G7成员国的领导人一起参观了广岛市原子弹爆炸资料馆。

七国集团领导人迄今为止在两天的讨论中强烈谴责俄罗斯的侵略行为并确认继续制裁俄罗斯和支持乌克兰，并将这些想法直接传达给泽连斯基。

从中午开始，在印度等受邀国领导人的参与下，举行了主题为“和平与稳定”的会议，泽连斯基参加了会议。

在会议开始时，岸田首相首先表示，“希望就如何应对国际社会面临的和平与稳定挑战，包括乌克兰局势，进行深入讨论”。会议持续约一个半小时。

美国总统拜登日本时间5月21日下午，与泽连斯基举行会谈，宣布美国将提供新的军事援助。

拜登说：“与所有七国集团国家一起承诺支持乌克兰，这是毫不动摇的。”

拜登总统在会谈中宣布，将支持与欧洲盟友一起培训乌克兰军事飞行员的计划，以提供美制F16战斗机，加强乌克兰的防御能力。

此外，在G7峰会上，他宣布加强对俄罗斯的制裁，并表示将向乌克兰提供价值3.75亿美元的新军事援助，包括弹药和装甲车。

拜登表示，他支持乌克兰的“正义和平”，并表示该国的领土完整和主权“不是交涉的对象”。

“你们所取得的成就关系到整个世界，我们对你们迄今为止所做的一切感到敬畏。”

21日下午， G7峰会闭幕后，岸田文雄在广岛市和平纪念公园，作为G7峰会轮值主席国召开了记者会，表达了废除核武器的强烈愿望。

首相身后是直线排列的和平纪念馆（原子弹爆炸资料馆）与原子弹爆炸圆顶。 岸田首相在谈到这一点时说：“这个象征着和平愿望的轴心是贯穿日本战后历史的理想，也是国际社会应该迈进的方向。”

他说： “梦想和理想是不同的。理想是触手可及的。从今天开始，我们的子孙后代将从广岛出发，为生活在没有核武器的星球上的理想而努力。从今天开始，让我们每一个人都成为广岛市民，一步一步地切实地前进。”

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