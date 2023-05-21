澳洲总理支持G7对中国"去风险化"

澳洲/G7/中国

2023年5月21日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在G7峰会外联小组的领导人和代表参观广岛和平纪念公园时在留言簿上签名。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯今天周日表示，他支持七国集团(G7)在日本广岛发表的联合声明，该声明强调需要减轻对中国贸易的依赖，并反对中国的经济胁迫及其"改变现状的企图"。

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据路透社报道指出，七大工业国越来越将中国视为经济安全的威胁。这些国家在周六在其广岛峰会公报中，提到与中国的经济交往要去风险化，而不是脱钩。

澳洲总理阿尔巴尼斯在广岛向媒体发表讲话时说，"我支持七国集团有关的国际关系公报"。他周六在广岛G7峰会期间出席了四国首脑峰会。

美国、日本、印度和澳大利亚的领导人周六在广岛举行四国集团峰会表示，他们正在寻求一个"没有国家主宰，也没有国家被主宰"的地区。路透社说，此语似乎也是针对中国而发。

正在运作与中国关系回暖的澳洲总理阿尔巴尼斯说，"一段时间以来"澳大利亚一直对中国的活动表示关切，他还提到一架澳大利亚飞机遭中国战机"擦伤"事件。据澳大利亚国防部称，2022年5月，一架中国战斗机在南中国海地区危险地拦截了一架澳大利亚军机。

据澳洲广播公司ABC的报道说，阿尔巴尼斯支持七国集团领导人要求中国遏制其在印太地区的野心的呼吁，并认为澳大利亚一直是中国进犯的受害者。

ABC说，七国集团领导人发表了一份强有力的声明，称其成员们对中国在东海和南海的活动表示"严重关切"，并表示："我们强烈反对任何以武力或胁迫方式改变现状的单边企图。

当被问及此事时，阿尔巴尼斯先生不愿重复这句话，但他说，“这与澳大利亚的立场是一致的”。他还解释说，我们已经说了，一段时间以来中国的活动令人担忧。另外我们也为我们自己表达了担忧，比如我们的一架飞机受到骚扰，以及我们看到的其他活动。

阿尔巴尼斯总理补充说，我们非常清楚地支持与台湾海峡有关的现状，这是澳大利亚的立场，我们一直都这么说。

路透指出，阿尔巴尼斯总理的评论是在澳中关系最近解冻的背景下发表的，后者将恢复进口澳大利亚木材，而且澳洲总理阿尔巴尼斯访问北京的谈判正在进行。

今天周日，澳大利亚的主要政治反对派，自由党和国家党联盟，敦促阿尔巴尼斯在前往中国之前，确认北京对澳洲的贸易制裁被取消。

该国的影子外长伯明翰（Simon Birmingham）告诉澳洲广播公司电视台ABC说："在总理考虑对北京进行正式访问之前，应该有这种明确的说法。

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