英国首相苏纳克称中国构成世界最大安全挑战

英国/中国

英国首相苏纳克周日5月21日在七国集团（G7）峰会后表示，中国代表着世界上对安全和繁荣的最大挑战。他说，"中国在国内越来越独裁，在国外越来越强硬"。

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据英国卫报说，英国首相说，包括日本、美国、加拿大和欧洲国家在内的七国集团领导人在面对北京带来的问题时表现出"团结和决心"。

该报说，七国集团的声明提到了"去风险"，而不是与中国的关系"脱钩"，“因为法国警告说不应将这次G7峰会视为反北京的会议”。

然而，苏纳克在概述中国对世界构成的威胁方面比峰会声明走得更远，他似乎认为中国作为全球安全威胁的地位甚至高于俄罗斯。

据路透社报道，英国首相苏纳克在广岛七国集团峰会后向记者表示，中国是我们这个时代对全球安全和繁荣的最大挑战。他说，"中国在国内越来越独裁，在国外越来越强硬"。

苏纳克称，英国和其他七国集团的国家将采取共同的方法来减小中国带来的挑战。他说，这是减少风险，而不是脱钩。他补充说，"与七国集团一起，我们正在采取措施，防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。

据卫报说，苏纳克在广岛和平中心（1945年美国投下的一颗原子弹的所在地）发表讲话时说： "我们将作为七国集团和其他国家一起努力，确保我们能够为自己和我们所看到的来自中国的供应链的脆弱性去掉风险，采取必要的措施来保护我们免受敌对投资的影响，并以不损害彼此的方式来这样做"。

苏纳克还被问及七国集团国家是否为应对中国的挑战做了足够的工作。这七国发表了一份关于北京的声明，并同意成立一个新的机制对抗中国和其他国家的"经济胁迫"。然而，除了说各国"强烈反对任何以武力或胁迫方式改变现状的单边企图"之外，“没有任何具体行动来应对北京对台湾日益增长的好战情绪”。

对此，苏纳克说，他不同意没有实质性的行动，他说，部分原因是"认识到中国对世界秩序构成的系统性挑战，因为它是唯一有能力和意图重塑世界秩序的国家"。

英国首相苏纳克还补充说，G7峰会还进行了"关于确保与我们的安全有关的重要技术不泄露给中国的对话"。

路透社说，上周，苏纳克先生的前任首相利兹-特拉斯（Liz Truss）访台，成为自20世纪90年代撒切尔夫人以来，访问台湾的英国最高知名度政治家，当时她说，西方不应"安抚和迁就"中国。

随着中国对这个北京声称属于自己的自治岛屿的态度越来越强硬，紧张局势已经上升。中国从未放弃过使用武力将台湾置于其控制之下。

英国前首相特拉斯代表了苏纳克所在保守党中的鹰派势力，这些人反对苏纳克的对华方针，即在贸易和气候变化等领域寻求接触，同时努力限制中国对英国的国家安全威胁。

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