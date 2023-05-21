马克龙抵达乌兰巴托：首位访蒙古的法国总统

法国/蒙古

马克龙周日（5月21日）抵达乌兰巴托，对蒙古进行短暂但具有象征意义的访问。马克龙是第一位到访这个位于中国和俄罗斯之间的内陆国家的法国总统。西方对这个国家的兴趣越来越大。

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据法新社摄影师报道，法国总统马克龙的飞机在当地时间18:30（国际标准时间10:30）后不久降落在蒙古首都乌兰巴托，此前马克龙参加了从周五开始在日本广岛举行的G7峰会，乌克兰总统泽连斯基是泽这次峰会的嘉宾。他在广岛与西方盟友及应邀参加G7峰会的巴西和印度等不结盟国家的领导人会面。

自2022年2月俄罗斯开始入侵乌克兰以来，法国一直努力与那些没有明确谴责莫斯科战争的国家对话。这次马克龙对蒙古的访问就是这一背景的一部分。

通过马克龙此行，法国还希望加强与蒙古在生态转型、农业、农业食品和公民安全领域的双边关系。

据爱丽舍宫称，马克龙在乌兰巴托只呆一个晚上，他将与蒙古总统呼日勒苏赫（Khurelsukh Ukhnaa）会谈，并共进晚餐，还将参观成吉思汗博物馆。该博物馆以13世纪蒙古伟大征服者命名。该博物馆将把其部分馆藏品借给法国西部南特市的历史博物馆，用于定在10月举行的展览。

重要砝码

马克龙总统还将在乌拉巴托与蒙古国总理奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）会晤。后者将在当晚启程飞往巴黎。

据法国总统随行人员解释说，"蒙古国在我们（从广岛）返回的路上，我们赋予这次返程一个非常特殊的意义：实现这一历史性的第一次访问"。

爱丽舍宫强调说："蒙古是一个位于俄罗斯和中国之间的内陆国家，也是一个拥有自由政府模式的国家，这个国家举行选举，经历政府更迭，正在寻求其伙伴关系多样化，要让国家更加强大，以便在与其两大邻国俄罗斯和中国打交道时有更好的条件。

法国总统府提到蒙古是"地缘战略层面"一个"非常重要"的砝码，巴黎希望减轻"俄罗斯邻国受到的约束，让他们有选择余地"。

爱丽舍宫说，蒙古也是"欧洲供应链多样化以保证我们能源主权的战略"的一部分。

法国核电集团欧安诺Orano正在蒙古领土上进行一个铀矿项目。这个矿可能是世界上最大的铀矿之一。

美国战略

这次访问的另一重点是鼓励外国在蒙古投资，以应对全球变暖。因为蒙古这个受极端气温影响的半沙漠国家特别容易受到气候升温的影响。

在双边合作层面，巴黎认为有"非常重要的合作机会"，因为蒙古"90%的电力依赖煤炭"，那么就有一个"经济去碳化"的"问题"。

在双边层面上，巴黎认为有"非常重要的合作机会"，因为蒙古"90%的电力依赖煤炭"，所以就有一个“经济去碳化"的"难题"。

近年来，蒙古已经成为美国日益关注的对象，这是美国对抗北京日益强大的战略的一部分。

目前，蒙古国所有商品出口总额的86%流向中国。在这些中国购买的货物中有一半是煤炭。

自1992年蒙古脱离苏联的轨道，首次制定民主宪法以来，蒙古一直在政治不稳定中挣扎。

法国和蒙古在1965年建立了外交关系。

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