世卫大会开幕 谭德塞呼唤"历史性协议"

世卫组织

第76届世卫组织年度大会5月21日在日内瓦开幕。这次大会被认为应该是冠状病毒大流行三年夺走2000万条人命的反省机会。

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世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周日在这次年会开幕式上说，目前正在谈判的冠状病毒大流行的新协议必须是一项 "历史性协议"，它将标志着冠状病毒危机之后全球健康的巨大变化。他说："我们不能再像以前那样行事了”。

世卫组织成员国已经开始谈判，目标是在2024年5月的下一届世卫大会之前达成一项国际协议，以确保世界能够更好地预防和应对未来的大流行病。

谭德塞说，会员国正在谈判的关于大流行病的协议必须是一个具有里程碑意义的协议，以实现全球卫生的模式的转变，认识到我们的命运是相互关联的。

据法新社引述官方数字，冠状病毒大流行已在全球造成近700万人死亡，但根据世卫组织的估计，实际死亡人数可能接近2000万。

在中国的反对下，台湾未能参加2023年度的世卫大会。台北批评此举是对全球健康构成威胁。

台湾卫生部长薛瑞源周日在瑞士新闻俱乐部的一个活动上说："将台湾排除在世卫组织之外，不仅损害了台湾2千350万人口的健康权，而且破坏了世卫组织为所有人的健康所做的努力。

薛瑞源强调，台湾被排除在世卫组织大会之外，妨碍了快速有效的信息共享，而这正是预防新传染病或有效应对下一次大流行威胁所需要的。

在北京的压力下，台湾在2016年失去了世卫大会观察员地位。而国际社会曾多次呼吁允许台湾以观察员身份参加大会，特别是自从冠状病毒Covid-19大流行凸显了全球合作遏制传染病的必要性之后。

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