乌克兰称挫败俄罗斯对第聂伯罗市空前规模攻击

乌克兰/俄罗斯

乌克兰5月22日周一表示，它在一夜之间用导弹和爆炸性无人机反击了俄罗斯对中东部城市第聂伯罗市（Dnipro）的空前规模攻击。

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据第聂伯罗市所在州的当局称，有7人在这次夜袭中受伤。

乌克兰军队在脸书Facebook上发布的一份声明中说，俄罗斯军队在"夜袭"期间发射了16枚不同类型的导弹和20架沙赫德无人机。其中4枚Kh-101/Kh-555巡航导弹和所有20架无人机都被乌军的防空部队摧毁"。

然而，乌克兰军方没有详细说明，另外12枚未被拦截的俄罗斯导弹，穿过其防控系统后的结果。

周一早些时候，乌克兰军方说，俄罗斯人发动了"大规模的导弹和无人机攻击"，但没有说具体地点，并补充说，等"澄清情况后将公布细节"。

据第聂伯罗市市长鲍里斯-菲拉托夫（Borys Filatov）在电报群Telegram上发出的信息说，自战争开始以来，当地从未发生过如此大规模的轰炸。

在俄罗斯入侵之前，第聂伯罗是一个拥有近百万人口的城市，距离目前的前线125公里。

第聂伯罗市长菲拉托夫先生补充说："第聂伯罗市的居民彻夜无眠，他们在为自己的亲属和朋友祈祷。

第聂伯罗市所在的第聂伯罗彼得罗夫斯克州的州长谢尔盖-利萨克（Serguï Lissak）说，基辅部队一夜之间在该地区上空"击落"了15架无人机和4枚巡航导弹。

他补充说，"一个救援单位的几座建筑被损坏"。"发生了两场大火，已经被扑灭”。“10多辆卡车和汽车被毁，还有25辆汽车和2辆公共汽车也受到损坏"。

据州长利萨克先生说，"有7人受伤。伤者中包括两名"52岁和70岁的妇女”，她们已被送到医院。

法新社说，自5月初以来，俄罗斯增加了夜间轰炸，尤其是对基辅的轰炸。

乌克兰表示，在西方军事援助的支持下，其防空系统正在击落大部分无人机和导弹。

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