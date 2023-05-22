博雷利：乌克兰飞行员已开始 F-16 相关训练

乌克兰战争/欧洲联盟/美国

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周一（5月22号）表示，乌克兰飞行员已经开始就使用 F-16 进行训练。

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博雷利周一在抵达布鲁塞尔外交事务委员会时告诉记者，“我认为飞行员的训练已经开始，这是要做的第一件事，我希望我们能尽快为乌克兰提供这类武器。”。他也认为七国集团最终决定为向乌克兰提供所需的战斗机做好准备是一个好主意。

据报道，美国已经为第三国联合向乌克兰提供F-16战斗机开了绿灯，谈判正在进行中。几个欧洲国家已宣布开始对乌克兰飞行员进行 F-16 战斗机培训计划。博雷利表示，他希望F-16战斗机能尽快交付给乌克兰。

上周末在日本举行的 G7 峰会期间，西方国家开始讨论组建联盟，将 F-16 战斗机转移到乌克兰，而这是基辅长期以来一直要求的。乌克兰飞行员的培训将是第一步。

英国首相苏纳克（ Rishi Sunak ）于 5 月 19 日表示，英国将与美国、荷兰、比利时和丹麦合作，为乌克兰飞行员提供现代飞机的适当培训。5 月 21 日，苏纳克表示，英国将在“今年夏天”开始训练乌克兰飞行员驾驶 F-16 战斗机。

据美国有线电视新闻网报道，美国总统乔·拜登于 5 月 19 日通知七国集团领导人，美国将支持与盟国和合作伙伴共同努力，在包括 F-16 在内的第四代战机上训练乌克兰飞行员。

不过，乌克兰可能接收战斗机的时间和数量尚未公布。与此同时，白宫证实美国参与了为乌克兰提供战斗机的联盟。国家安全顾问杰克·沙利文 (Jake Sullivan) 表示，在接下来的几个月里，他的国家将与盟国合作，“确定飞机何时交付、由谁交付以及交付多少。”沙利文补充说，与此同时，乌克兰将接收 F-16 战斗机，条件是它们不能用于攻击俄罗斯领土。

早些时候，乌克兰国防部长顾问尤里萨克表示，基辅预计将在今年秋天接收 F-16 战斗机。

乌克兰总统泽伦斯基5月21日表示，向乌克兰提供战斗机的航空联盟已经成立，但他无法透露有关飞机数量或飞机何时抵达乌克兰的任何细节。

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