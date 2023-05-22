印度在克什米尔举办G20旅游会议

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印度在克什米尔斯利那加的达尔湖湖畔举办G20旅游会议。

周一，G20旅游会议在严密的安保措施下在印控克什米尔举行。该会议在有争议的领土上举办，中国和巴基斯坦都进行了谴责。

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法新社报道，在位于克什米尔斯利那加的达尔湖湖畔举办的G20旅游会议将持续三天的时间。

现在，印度正在有着壮观山景的克什米尔推动旅游业。机场的标志牌写着欢迎游客来到“人间天堂”。去年，有超过100万印度人到这里旅游。

克什米尔分为印度控制的克什米尔和巴基斯坦控制的克什米尔，自1947年独立以来，两国都声称对这片以穆斯林居民为主的喜马拉雅地区的全部领土拥有主权。印度和巴基斯坦之间的三场战争中的两场，都是克什米尔问题引发的。

法新社写道，印控克什米尔经历了三十多年的骚乱，夺去了数万人的生命。G20旅游会议的印度代表阿米塔布·康德(Amitabh Kant)说，“克什米尔是一个非常安静的（旅游）目的地，”“这里可以清楚地看到和平、进步和繁荣”。

印度科技部长吉腾德拉·辛格（Jitendra Singh）称，要是在过去，巴基斯坦当局会号召总罢工来回应像G20这样的活动，“斯利那加的商店会关门”。但是，今天，人们都在“忙自己的事”，“斯利那加的民众希望翻篇。”

警方上周警告说，“在G20会议期间，在易受攻击的地方加强了安保，以避免任何恐怖袭击”，这是新德里当局于2019年控制该地区后首次在这里举行外交活动。

北京认为克什米尔是有争议的领土。作为G20成员国的中国已经警告不会参加此次活动，土耳其或沙特阿拉伯也不会派代表团。

印度政府派两位部长出席，但几个西方国家只派了他们在当地的外交官。

巴基斯坦不是G20的成员，但控制着克什米尔的一小部分领土，巴基斯坦说在那里举办会议违反了国际法、联合国安理会决议和双边协议。

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