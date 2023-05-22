在加入北约前，西方盟国拟对乌克兰提供以色列式安全保障

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据《华尔街日报》22日报导，随着俄乌战争进入关键阶段，美国和北约领导人正在凝聚在一个加强乌克兰防御和寻求保证该国主权未来的愿景上。包括美国总统拜登（Joe Biden）在内的西方领导人将这一安全模式与以色列现在所拥有的安全模式进行了比较。乌克兰的北约成员资格暂时不在考虑之列，但美国和欧洲盟友可以为基辅提供武器、先进技术的安全保证。

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在过去几个月的战争中，为争夺巴赫穆特的激战占据了中心舞台。但是，在这座基本被摧毁的乌克兰城市周末被指落入俄罗斯雇佣军组织瓦格纳之手后，一个更广泛的挑战正在成为焦点：如何将乌克兰转变为抵御俄罗斯侵略的堡垒。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）在接受《华尔街日报》采访时说，为乌克兰制定的“以色列式安全协议”将优先考虑武器转让和先进技术。据熟悉谈判的西方官员称，这一安全协议将与乌克兰未来加入北约的进程相联系，但不会使北约真正成为与俄罗斯发生冲突的一方。杜达表示：“关于这个问题的讨论现在正在进行”。作为波兰总统，他一直是乌克兰击退俄罗斯入侵的努力中最坚定的支持者之一。

杜达没有详细说明根据该协议可能向乌克兰转让哪些武器或技术，但波兰已经向基辅提供了苏制米格-29战斗机以及其他国防装备。上周，拜登告诉其他的七国集团领导人，美方将支持培训乌克兰飞行员驾驶F-16战斗机的联合行动，这是对乌提供美制战机的一个重要步骤。

由于乌克兰加入北约可能还需要几年时间，一套有约束力的安全安排将是一种立即帮助乌军的方式，因为乌方正在为预期的反攻做准备，旨在将俄罗斯从其去年攻入该国后声称的领土上赶出去。在推动达成安全协议的同时，西方国家已着手增加对基辅的支持，包括提供其各类主战坦克、美国和德国制造的高端防空系统，以及增加前线所需的炮弹和弹药的生产。所有这些都是西方数十亿美元军事援助的一部分，旨在确保由乌克兰人而非莫斯科决定乌克兰的未来。

杜达指出，拜登在今年2月访问波兰时讨论了以色列模式的概念。作为7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会议程的一部分，这一提议目前在西方盟友中获得了吸引力。熟悉会谈的官员说，基于一项被称为“基辅安全契约”（ the Kyiv Security Compact）的提案的安全协议预计将在北约峰会后签署。

一位美国政府官员说，关于以色列模式的讨论是作为解决乌克兰安全问题核心的一种方式出现的，因为认识到乌克兰不会很快实现加入北约的愿景。但该官员说，即使大致基于以色列的安全模式，乌克兰防卫协议的轮廓仍然不稳定。这位美国官员说：“我们仍在与乌克兰以及盟友和合作伙伴讨论这个模式将是什么样子。”

以色列不是北约成员国，美国也没有条约义务向该国提供援助。但几十年来，以色列与美国有着特殊的关系，是华盛顿在中东地区最坚定的合作伙伴，也是二战以来美国对外援助的最大累计受援国。美国对以色列的援助目前在10年的协议中列出，最近的一份协议中，华盛顿承诺在2019年至2028年间提供380亿美元的军事援助。

西方官员说，为乌克兰作出类似的安排可能会改变其目前与俄罗斯冲突的计算方式。其目的是阻止俄罗斯总统普京把战争拖长，希望能削弱美国对乌克兰的政治支持，因为美国将在明年举行总统选举，而欧洲一些国家的首都也对经济成本进行了激烈的辩论。

杜达说：“俄罗斯今天需要明白，乌克兰已经得到了这些安全保障，它们不会随着时间或西方的疲劳而失效”。他强调说，该提案不会与任何形式的和平进程或基辅和莫斯科之间的谈判相联系。克里姆林宫在2021年说，乌克兰加入北约将是一条红线。不过，乌克兰并未加入北约，但俄罗斯仍然入侵了这个国家。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）多次表示，乌方的目标是夺回俄罗斯自2014年以来占领的所有领土，包括克里米亚。他否定了与俄罗斯停火的想法，认为任何战斗的暂停都会让莫斯科疲惫不堪的军队重新集结，并在接下来发动更多的入侵。

据熟悉其起源的人说，以色列模式的概念是由泽连斯基的高级助手—乌总统办公厅主任叶尔马克（Andriy Yermak）和北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在去年9月首次起草的。叶尔马克在一份声明中告诉《华尔街日报》记者：“乌克兰需要钢铁般的和持久的安全保障”。他补充说，在乌克兰加入北约之前，这种保障需要继续存在。

几位欧洲和北约官员说，泽连斯基将出席在立陶宛举行的北约峰会，预计联盟将届时设立一个名为乌克兰北约理事会（the Ukraine NATO Council）的新机构，作为该国未来加入北约的一个途径。官员们说，乌克兰将有权召集理事会会议并寻求援助，然后由北约的各个成员国提供。

北约前政策规划负责人、拉斯穆森的助手波蒂埃（Fabrice Pothier）说，美国将作为这一安全安排的主要保证人，欧洲的北约成员国也将参与其中。

包括巴黎和柏林在内的几个欧洲国家首都的高级官员表示，他们原则上同意该计划，该计划将涉及在一个多边框架内的一系列双边保证。北约、乌克兰和其他官员说，他们预计“基辅安全契约”的缔约方包括美国、英国、德国和法国。

乌方官员此前曾表示对安全保障的概念持开放态度，认为这是对俄罗斯侵略的一种威慑。乌克兰武装部队总司令扎卢日内（ Valeriy Zaluzhniy）说，在收回其主权领土后，乌克兰应该成为一个拥有强大现代军队的国家，能够抵御未来的俄罗斯侵略。基辅强调，鉴于对乌克兰安全保证的历史，西方国家需要承担具体义务。

美国在1994年帮助说服乌克兰放弃其核武器，与英国和俄罗斯一起向该国提供安全保证。莫斯科在2014年吞并克里米亚并向乌东地区调动军事部队时违反了这一协议。北约前政策规划负责人波蒂埃说，该协议的成功将取决于细节。波蒂埃强调：“契约必须有足够的约束力，才有可信度——否则，俄罗斯人不会认真对待，也不会威慑他们，防止另一场战争。”

自去年2月24日俄罗斯全面入侵以来，乌克兰政府一直在推动加入北约的道路。泽连斯基去年向该联盟提交了一份正式申请，但美国和其他北约成员国已经明确表示，任何加入过程都需要时间。杜达说：“当乌克兰领土正在进行一场战争时，乌克兰不能成为北约的成员，这是非常可以理解的——战争是由俄罗斯发动的。” 他补充说，“但同样清楚的是，由于这场战争，乌克兰正在使其军队现代化，向北约迈进。”

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