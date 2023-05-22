希腊：米佐塔基斯在大幅领先后 呼吁尽快举行新选举

希腊/选举

即将离任的总理基里亚科斯·米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)的右翼政党在本周日(21日)的希腊选举中获胜，但鉴于缺乏绝对多数，他呼吁尽快举行新选举以单独执政。

希腊周日的选举结果出炉，即将卸任的总理米佐塔基斯赢得压倒性胜利，但还差5席才有绝对多数。他呼吁尽快举行新选举，因为下次选举将依照新规定：赢者被自动添加50席，可让他轻松单独执政。法新社说，希腊选民对他的经济记录很敏感。

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希腊右翼新民主党（ND）领导人米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天周一与希腊共和国总统萨克拉罗普卢（Katerina Sakellaropoulou）会面时说，他希望"尽快"举行选举，"也许在6月25日"。

根据最终结果，米佐塔基斯的政党在周日的选举中大幅领先，获得了40.8%的选票。

他的主要竞争对手，前政府总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）领导的激进左翼联盟（Syriza）以20%的票数遭受重挫。

排名第三的社会主义政党变革联盟（Pasok-Kinal）赢得了11.5%的选票。

55岁的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）认为他在周日晚取得的大选胜利是一场"政治地震"，为新的立法选举铺平了道路。

无联盟组阁

尽管他的胜利规模很大，但这位自2019年以来一直执掌希腊政府的领导人错过了绝对多数：他的阵营在议会赢得了146个席位。他还需要五个席位才能独自组建政府。

而下一次选举将依照新选举制度而行。届时，凡领先的政党将自动被添加最多50个议席。根据计算，这个"奖励"将保证米佐塔基斯在议会获得绝对多数。

然而，根据宪法规定的程序，总统今天周一给了米佐塔基斯一个授权，让他试图建立一个执政联盟。

但几小时后他又把授权还给了总统，并保证说，他认为在目前的状况下没有可能组建政府。

然后，国家元首必须把这个授权交给得票第二的激进左翼联盟（Syriza）。她将在周二上午为此目的接见激进左翼联盟领导人齐普拉斯。预计齐普拉斯也将因无法组成联合政府，而向总统归还授权。

然后，类似的授权将被交给新议会中的其他三个政党，但也没有任何成功的机会。面对这种僵局，一位高级法官将被任命为临时总理，并举行新的选举。

震惊和钦佩

对于周日的大选结果，周一的希腊媒体在"震惊和钦佩"之间摇摆，该国左翼日报Efsyn的标题如是说。

米佐塔基斯先生自己也承认说，"伟大的胜利"已经"超出了我们自己的预期"。

周一上午，在雅典市中心的主要广场宪法广场（Syngtama），希腊人陷入了希望和失望之间。

68岁的玛丽亚说："我们希望希腊即将变得好更多"。她称赞米佐塔基斯先生是一位"得到全世界认可"的领导人。

私营部门雇员、激进左翼联盟Syriza的支持者克里斯蒂娜-帕帕多普卢（Christina Papadopoulou）则表示，"整个左派让她失望，不管是哪个政党"，"希腊社会、其价值观和原则都令她失望"。

激进左翼衰落

激进左翼联盟领导人齐普拉斯过去几年对其政党进行了大幅整合，在承诺"变革"后，他遭遇了重大挫折。

虽然人们对他领导了15年的激进左翼联盟的未来充满了猜测，但齐普拉斯说他不会放弃。他今天周一承诺说，我在这里。在一场艰难的战斗中，我不会放弃（......）"。

法新社说，希腊人从未原谅齐普拉斯在2015年金融危机的救助谈判中与欧盟交恶，然后屈服并采取严厉的紧缩措施，其破坏性影响至今仍在显现。

这次选举的另一个输家是齐普拉斯政府时代浮夸的前财政部长亚尼斯-瓦鲁法基斯（Yanis Varoufakis）。他没能保住自己在议会的席位。

在2月底造成57人死亡的铁路灾难发生后，总理基里亚科斯-米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）被骂翻，舆论批评他对这场事故的管理也是一场灾难。但他最终没有受到选民的惩罚。相反，希腊人对他的经济记录很敏感。

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