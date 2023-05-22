拜登：俄罗斯在巴赫穆特伤亡超过10万人，如此伤亡难以弥补

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美国总统拜登（Joe Biden）5月21日在出席七国集团（G7）广岛峰会后的新闻发布会上表示，乌东巴赫穆特是否已被俄罗斯占领尚无定论，但俄方在巴赫穆特的争夺战中遭受了超过10万人的伤亡。拜登指出，如此大的伤亡数字对俄罗斯来说是难以弥补的。

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拜登周日与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）举行了双边会谈。据白宫发布的简报介绍，拜登向泽连斯基重申了：“美国承诺支持乌克兰人民捍卫其主权和民主，抵御俄罗斯的入侵。拜登总统强调，美国准备继续提供安全援助，以满足乌克兰当前的战场需求，包括今天宣布的额外3.75亿美元的弹药和装备，以及建立乌克兰抵御和遏制俄罗斯侵略的长期能力。”

白宫续称，“为此，双方领导人讨论了美国支持与我们的盟友和伙伴一起，为乌克兰飞行员提供第四代战斗机，如F-16战斗机的培训。他们还讨论了在俄罗斯继续对乌克兰城市进行导弹和无人机攻击的情况下，为进一步加强乌克兰的防空能力而正在进行的努力。此外，拜登总统强调了美国和其他七国集团国家对乌克兰重建的支持，包括重建其能源基础设施的努力，以及乌克兰为实现其欧洲-大西洋的愿望而实施的改革。”

据悉，拜登还欢迎泽连斯基对基于《联合国宪章》所载基本原则的公正和平的承诺。泽连斯基当晚在发表例行视频讲话中提及，乌克兰问题是周日七国集团峰会的主要议题，与会各方都对乌克兰人表达出特别的尊重。他补充说，“与拜登总统会面和往常一样，经过这样的会谈，我们变得更加强大。”

拜登在出席广岛峰会后的新闻发布会时表示，“与泽连斯基总统一起在广岛这里，七国集团重申了我们共同和坚定不移的，让我再说一遍：我们共同和坚定不移的承诺，与勇敢的乌克兰人民站在一起，抵御俄罗斯野蛮的侵略战争和正在犯下的战争罪行。”

拜登说：“我们与我们的伙伴国家一起，重申需要一个尊重乌克兰主权和领土完整的公正和平，这也是《联合国宪章》的核心原则。俄罗斯发动了这场战争，俄罗斯今天可以通过从乌克兰国际公认的边界撤军并停止攻击来结束战争。在此之前，乌克兰的自卫能力对于能够永久地和通过外交途径结束这场战争至关重要。”

拜登强调：“我再次与七国集团所有成员和我们在世界各地的盟友和伙伴一起分享并向泽连斯基总统保证，我们不会动摇。普京不会打破我们的决心，就像他两年前，几乎三年前认为的那样。我们将继续向乌克兰提供经济、人道主义和安全援助，以便其能够在需要时保持强大。”

拜登提及，“在七国集团会议后我与泽连斯基总统及其团队的私下会晤中，我告诉，美国与我们的盟友和伙伴一起，将开始训练乌克兰飞行员使用第四代战斗机，包括F-16战斗机，以加强乌克兰的空军，作为对乌克兰自卫能力长期承诺的一部分。”

就记者问及泽连斯基是否透露了有关乌军大反攻的消息，拜登谈到，“事实是，我确实与泽连斯基讨论过如何——让我这样说：我们和我们的北约盟国知道他们训练了多少个旅，知道这些旅的状况如何，并且对他们成功的可能性有一个预期。”

拜登补充说，“我们并不清楚这一点。战争是不确定的。战争是不确定的，这显而易见。所以，它将继续进行。即使我想我确实知道（大反攻的消息），但我不打算告诉你，因为那也不是一件聪明的事情。”

拜登指出，“因此，说到这里，人们的期望和希望是，他们将取得成功，因为这将使俄罗斯清楚地认识到代价——例如，巴赫穆特：巴赫穆特是一个关于是否已经失去或什么的讨论。而且，事情的真相是，俄罗斯人在巴赫穆特遭受了超过10万人的伤亡。那是很难弥补的。那是很难弥补的。”

拜登表示，“因此，无论是否有，在巴赫穆特有军队在占领，在巴赫穆特没有多少建筑物还在。这是一个相当被破坏的城市。但他们已经能够向一个方向移动，他们已经能够包围大量的俄罗斯部队，包括瓦格纳集团。”

稍后有记者提问，他如何回应克林姆林宫称，如果向乌克兰交付 F-16战斗机，将面临“巨大风险” 。拜登则简短地回答说：“对他们（俄罗斯）来说，是的”。此前，俄罗斯副外长格鲁什科（Alexander Grushko）周六答记者问称，西方国家若对乌交付F-16 战斗机，这将给他们带来“巨大的风险”。

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