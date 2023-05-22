欧盟-韩国首尔峰会 加强安全合作

欧洲/韩国

欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔周一抵达首尔，与韩国总统尹锡悦进行高峰会谈，讨论双方的贸易合作、对乌克兰的援助和平壤的武器计划。这是两位欧洲领导人首次到访韩国，之前他们在日本广岛参加了G7峰会。

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韩国总统尹锡悦与欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔周一在首尔举行了峰会。据路透社说，在俄罗斯入侵乌克兰和朝鲜核威胁的紧张局势下，韩国和欧盟同意加强安全方面的合作。期间，双方领导人还承诺在气候变化、健康和供应链方面进行合作。

欧洲理事会在一份声明中说："欧盟和韩国应该表达他们对维护基于规则的国际秩序的强烈联合支持。

欧盟委员会今天发布2023年欧盟-韩国峰会联合声明说，欧盟与韩国重申我们的伙伴关系基于共同利益和民主、人权、法治、有效的多边主义、开放、自由和公平的贸易以及基于规则的国际秩序的共同价值观。

并说，由于世界面临全球和平与安全的威胁，特别是俄罗斯对乌克兰的侵略战争和朝鲜的核计划和导弹计划，以及多方面的挑战，例如大流行病恢复不均衡，在气候变化、粮食和能源安全等方面，我们决心以面向未来和互利的方式继续和扩大合作，包括在我们各自的印太战略和欧盟全球门户框架内的合作。

该声明还说，我们重申根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）支持飞越和航行自由，包括在南中国海的飞越和航行自由。我们强调维护台湾海峡和平稳定的重要性，反对单边改变印太现状的企图。 并说，“我们重申自由、开放和基于规则的印太地区的重要性，该印太地区具有包容性，并以法治和基本自由为基础”。

援助乌克兰

据法新社引述伦敦国王学院国际关系教授拉蒙-帕切科-帕德的分析说，"对欧盟来说，今天的首尔峰会将起到讨论与（俄罗斯）入侵乌克兰有关的最新进展，并要求首尔直接向基辅提供致命武器"。

韩国是世界第九大武器出口国，它已经向乌克兰提供了人道主义援助。它还向波兰出售了1000辆K2坦克和自行榴弹炮，波兰正在积极帮助基辅对抗俄罗斯的攻势。但韩国的政策是一般不向冲突中的国家提供武器。

此外，据法新社引述尹锡悦办公室说，乌克兰总统泽连斯基与韩国总统尹锡悦周日在七国集团峰会期间会晤时，尹锡悦承诺向乌克兰提供更多援助，包括排雷设备和救护车，。

之前几天，乌克兰第一夫人奥列娜-泽连斯基访问了首尔，她呼吁韩国向乌克兰提供人道援助。

首尔国家公墓

在首尔峰会之前，欧洲理事会主席米歇尔参观了韩国与朝鲜之间高度戒备的非军事区。他在推特上说， "对自由的渴望将永远更强烈。朝鲜的核武器威胁着该地区的和平"。

欧盟委员会主席冯德莱恩则在首尔会见了商界领袖，并承诺加强韩国和欧盟之间的"特殊联系"，加强双方在清洁能源和研究等战略领域的合作。

今天冯德莱恩与米歇尔前往首尔国家公墓献了花环。据冯德莱恩在推特上说，在首尔国家公墓纪念馆，我向那些为韩国献出生命的人，以及那些使韩国成为今天自由、民主、繁荣的国家的人致敬。

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