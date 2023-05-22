澳洲外长黄英贤：除非取得“进展” 否则总理不会访中国

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中国已发出申请，堪培拉与北京正在商谈澳大利亚总理阿尔巴尼斯访中国事宜。澳洲外长表示，总理访中的前提是双方争端的解决需有进展。

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澳大利亚外交部长黄英贤在参议院的评估会上表示，除非在解决贸易和领事争端方面取得"持续进展"，否则总理安阿尔巴尼斯不会前往中国访问。

据澳大利亚广播公司今天5月22日消息，中国当局的邀请是在今年早些时候发出的，在此之前，两国之间的争端特别严重地伤害了澳大利亚的出口商。

近年来，中国对澳洲的葡萄酒、龙虾、煤炭和大麦等几种产品实施了贸易制裁，使出口商损失了数十亿美元。虽然有些限制已经被取消，但有些禁令仍然存在。

黄英贤女士建议，在安排澳洲总理阿尔巴尼斯访问中国之前，需要在解除贸易制裁方面取得进一步进展。

她在参议院的估计会上说，"我们一直有一个原则性的一贯立场，即所有的贸易壁垒都应该被取消"。

这位澳洲外长解释说，我们已经看到，在煤炭、铜和木材方面取得了一些进展，在大麦方面也有一个进程。“我、贸易部长唐-法雷尔和总理已经明确表示，我们希望看到在葡萄酒方面有一个类似的方式。

黄英贤女士说，"我们将继续敦促（中国）取消贸易障碍，当然我们将继续就领事案件进行接触”。“我们希望看到持续的进展，并为总理的访问提供最积极的环境，我认为中国会理解这一点。"

该报道说，历届澳大利亚政府都曾就与拘留澳大利亚公民有关的侵犯人权行为向中国施压，阿尔巴内斯先生最近告诉记者，他将继续向中国当局提出这个问题。

周日阿尔巴尼斯在日本表示："例如，成蕾被拘留的问题，她甚至没有被允许与她的孩子说话”。“这是不合适的，我们需要透明度”，“澳大利亚将继续代表我们的公民向中国进行交涉”。

澳大利亚的主要政治反对派，自由党和国家党联盟，敦促阿尔巴尼斯在前往中国之前，必须确认北京对澳洲的贸易制裁被取消。

澳洲反对党影子外长西蒙-伯明翰参议员周日告诉《内幕》记者说，我认为，"在总理考虑对北京进行正式访问之前，应该有这种明确的说法。

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