美官员：自去年2月24日以来，俄罗斯的入侵已致4.2万乌平民死亡

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5月21日被公布的显示前线城镇巴赫穆特破坏情况的鸟瞰图

据福克斯新闻频道5月21日引述美国官员透露的消息报导，自去年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰以来，据报告已有4.2万名乌克兰平民死亡。这一数据是基于美方对俄乌战争的最新战场评估，最新的乌克兰平民死亡人数大约是之前报告的五倍。

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联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）4月初发布统计指，从2022年2月24日到2023年4月2日，人权高专办记录了22607名乌克兰平民的伤亡，其中 8451人死亡，14156人受伤。

人权高专办当时表示，这些数字还只是冰山一角，从一些发生激烈敌对行动的地方收到的信息被推迟，许多报告仍在等待证实。大部分伤亡是由于俄军在居民区使用波及范围极广的爆炸性武器造成的。

透露消息的美国官员们还说，有5万名俄罗斯部队死亡，这一数字还在继续上升，俄方有18万人受伤。据美方披露，乌克兰部队虽然没有那么严重，但也遭受了巨大的损失，在过去近15个月里有2万人阵亡，13万人受伤。白宫和美国国防部没有立即回应关于新的伤亡数字的置评请求。

五角大楼希望对乌克兰提供额外的军事援助，拜登政府周末宣布对乌追加价值3.75亿美元的安全援助，并一转先前态度，允许乌克兰飞行员在美制F-16战斗机上训练，将有助于打破长达数月的战争僵局。

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