中国军方模拟战争游戏 称用高超音速武器毁灭美国航母

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中国一个军事策划团队进行了一场模拟战争游戏，情景设置在南中国海，这个团队说，他们在游戏中，使用高超音速武器打击美国最强大航母群，给美方带来了灾难性后果。

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据南华早报今天5月23日报道，中国军方一个军事策划团队在“类战争”游戏软件平台上进行的20场激烈战斗中，中方模拟采用24枚高超音速反舰导弹齐射，在南中国海击沉了美国杰拉尔德-福特号航母舰队。

中文的《测试技术学报》（注：中国兵工学会与中北大学联合主办）于5月发表了一篇详细介绍这场游戏模拟战争的文章。这是中国首次公开模拟高超音速打击美国航空母舰群的结果。

由中北大学Cao Hongsong（音译曹红松）领导的研究人员说，在模拟过程中，几乎所有的美国水面舰艇都被攻击摧毁并最终沉没。

该团队称，在模拟中释放了两种性能截然不同的高超音速反舰导弹模型，其中一些模型从远至戈壁滩发射。

该文称，中国军方在其复杂的发射战略中展示了“不寻常的能力”，其中包括故意进行复杂的三波攻击，旨在欺骗和克服美国航母群强大的防御系统。

不过，一些军事专家提醒说，由于地形、天气和其他不可预见的因素，这些导弹的现实世界的性能可能与模拟的预测有所不同。

因此，这些研究人员说，政府领导人和公众应以谨慎和现实的态度对待这些模拟仍然是至关重要的。

在这次模拟战争游戏中，美国舰队由六艘水面舰艇组成，它们因其"无与伦比的力量和先进技术"而被选中。

中国军事策划人员选择了被认为是美国海军最优越的船只--CVN-78杰拉尔德-R-福特号，同时还有一艘CG56提康德罗加级巡洋舰圣哈辛托号，以及四艘DDG-103阿利-伯克级飞行IIA导弹驱逐舰。

研究人员表示，2017年7月服役的福特级航母拥有卓越的技术和设计上的进步。其特点包括一个开创性的电磁发射系统和最先进的雷达和电子战系统。

这些复杂的技术可以探测到来袭的威胁，同时多层装甲和保护系统的设计可以减少导弹攻击和其他敌人火力的影响。

这个团队说，他们打击小组的巡洋舰和驱逐舰也配备了先进的武器和防御措施，包括可以探测来袭威胁的雷达系统，同时跟踪多个目标。

该研究报告称，战争游戏中航母编队的防空导弹总数参数被设定为264枚。这些导弹包括RIM-161E SM-3，被设计用来在中途或终端阶段拦截弹道导弹。

值得注意的是，SM-3使用动能弹头，以极快的速度与目标相撞，从而使其湮灭。虽然没有关于它击落高超音速威胁的记录，但战争游戏的设计者认为它具有这种能力，并将其纳入游戏中。

这个研究团队认为，导弹的成本受其制造过程中使用的材料以及推进和制导系统的影响，这表明具有更大射程和精确度的型号可能相对更贵。

因此，在攻击的某些部分采用质量较低的导弹将使中国武器的效力最大化。例如，不太靠谱的导弹可以用来引诱SM-3导弹进入空中，或在正式攻击后清除幸存的船只。

研究人员说，在模拟过程中，解放军利用其海基监视网络探测和识别美国航母编队，然后从中国的南部和中部地点同时发射八枚不太可靠的高超音速导弹。

虽然一些导弹被拦截，但这次攻击耗尽了美国舰队的SM-3弹药。

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