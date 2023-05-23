佩斯科夫：克宫深切关注别尔哥罗德地区跨境袭击事件

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据塔斯社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫5月23日向记者表示，克里姆林宫对“乌克兰破坏分子”入侵俄罗斯别尔哥罗德地区深表关切，但保证将采取必要措施防止此类事件再次发生。

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乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫（Andriy Yusov）周一将别尔哥罗德地区的一次武装行动，归咎于两个准军事团体的“有反对意识的俄罗斯公民”。尤索夫说：“我想我们都只能欢迎有反对意见的俄罗斯公民的果断行动，他们已经准备好对（总统）弗拉基米尔·普京的犯罪政权进行武装斗争。”

尤索夫说，此举将建立一个“安全区”，以保护乌克兰人免受俄罗斯的跨境攻击。

莫斯科方面，佩斯科夫周二告诉记者称，“当然，昨天发生的事情引起了深切关注，它再次证实了乌克兰武装分子继续对我们国家进行活动。”

佩斯科夫补充说，“这将需要我们做出巨大的努力，这些努力仍在继续；一项特殊的军事行动也在进行中，以防止未来发生此类渗透”。

在回答有关“破坏者”的种族问题时，佩斯科夫则回答说，“这些是来自乌克兰的乌克兰武装分子。”

佩斯科夫续称：“许多俄罗斯人居​​住在乌克兰，但同样（入侵俄罗斯领土的破坏者）都是乌克兰武装分子。这是最重要的。” 克里姆林宫发言人表示：“当然，我们的特殊部门现在将查明与此事有关的人的身份。”

佩斯科夫避免评估俄方在别尔哥罗德地区边境基础设施的质量。“就各种设计的保护特性而言，这不是我们的问题，我们无权给出任何评估，”他解释道。与此同时，佩斯科夫也没有谈论俄罗斯打击攻入该国的武装团体的行动持续时间。

佩斯科夫说：“我不能肯定地说（行动）正在进行的信息，这是我们的执法者、国防部和联邦安全局的话题。” 他补充说，关于当地正在发生的情况，“从别尔哥罗德地区”向克里姆林宫报告。

俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，随着当局在越境入侵事件发生后继续“清理领土”，该地区受到攻击的定居点的居民已经被重新安置到其他地区。

俄罗斯国防部周二下午宣称，其部队打死了70名入侵战士，并摧毁了4辆步兵车和5辆皮卡。俄方的这一声明无法得到独立核实。

基辅方面，乌克兰总统办公厅主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）周一通过推特表示，“在一个拧紧螺丝的极权主义国家，唯一的驱动力是武装游击队运动。”

波多利亚克续指，“乌克兰正饶有兴趣地注视着俄罗斯别尔哥罗德地区的事件，并研究其情况，但它与此毫无关系。如你们所知，坦克在任何一家俄罗斯军用品商店都有出售，而地下游击队是由俄罗斯公民组成。”

波多利亚克并于周二呼吁，“说真的，现在是俄罗斯政权思考客观现实的时候了：你们越早离开乌克兰的所有领土，俄罗斯最后的灾难就越少......”

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