俄罗斯总理访问上海：俄中“数百年”的关系

俄罗斯/中国

正在中国访问的俄罗斯总理米舒斯京周二在上海赞扬两国之间的牢固关系，并希望在定于周三与习近平主席会晤之前，增加两国的贸易。

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据俄罗斯外交部发布的一段视频，米舒斯京总理今天在上海的一个经济论坛上说，"俄罗斯珍视与中国数百年的关系"。

他补充说，"我确信，今年我们将达到俄中国家元首弗拉基米尔-普京和习近平制定的将我们的贸易额增加到2000亿美元的目标"。这是今年3月习近平访俄罗斯，在莫斯科与普京举行的峰会上宣布的数字。

根据中国海关的数据，中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，两国的贸易额去年达到了1900亿美元的历史最高水平。

北京和莫斯科近年来加强了经济合作和外交接触，尤其是在俄罗斯入侵乌克兰之后，分析人士称，鉴于俄罗斯在国际舞台上的孤立，中国现在在两国关系中占了上风。

据克里姆林宫称，米舒斯京总理于周一晚间抵达上海，今天出席一个俄中商业论坛，并参观一个石化研究所。

据彭博社报道，该论坛邀请了一些受到西方制裁的俄罗斯商人，特别是钢铁、采矿和化肥等关键领域的商人。

深化联系

主管能源的俄罗斯副总理亚历山大-诺瓦克也出席了上海会议。据俄罗斯新闻机构援引他的话说，俄罗斯对中国的"能源供应正在大发展，并在2022年有了很大的增长。而在2023年将再次增加大约40%。

法新社说，去年，中国成为俄罗斯最大的能源客户，这让因乌克兰战争而受到西方制裁的莫斯科避免看到其天然气出口崩溃。

据俄罗斯国家机构塔斯社报道，米舒斯京将于明天周三前往北京，在那里他将与习近平主席和李强总理举行会面。

周二米舒斯京在上海论坛上说："去年，俄罗斯受到了规模空前的制裁（......），我们进行了抵抗，并在继续逐步发展。

他补充说，我相信，俄罗斯和中国之间关系的深化与合作的加强，将对加强两国的经济产生积极影响。

“正常合作”

法新社说，当被问及西方对俄中双边关系的潜在批评时，中国外交部发言人毛宁说，这是"在平等和互利基础上的正常经济和贸易合作（......）"。

她还说："我们一直反对未经联合国安理会授权的单边制裁和治外法权"。并强调称："中俄合作不针对任何第三方，也不允许第三方进行任何干涉或胁迫”。

北京从未公开谴责过俄罗斯的入侵别国的行为，却称自己在乌克兰冲突中是中立的。

今年2月，中国政府发布了一份文件，呼吁"政治解决"乌克兰冲突，并说尊重所有国家的领土完整--包括乌克兰。

而在今年的3月份，中国国家主席习近平在莫斯科峰会上邀请他的同行弗拉基米尔-普京到北京访问。

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