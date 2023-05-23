俄能源部长:2023年俄罗斯对中国能源供应增加40%

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俄罗斯副总理和能源部长诺瓦克(Alexander Novak)今天周二在上海与俄罗斯商人举行的会议上宣布，俄罗斯对其战略伙伴中国的能源供应，在2023年将比2022年增加40%。

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法新社说，去年，中国成为俄罗斯最大的能源客户，这使莫斯科在西方因其侵略乌克兰而采取的制裁下，避免看到其天然气出口崩溃。

法新社的报道说，最近几个月，北京和莫斯科的战略伙伴关系变得更加牢固。3月在莫斯科举行的峰会上，习近平主席和普京总统赞扬了他们的"特殊"关系，宣示团结一致对抗西方。

中俄未来将建设一个巨大的天然气管道项目"西伯利亚力量2"，莫斯科通过该项目可以大幅增加从西伯利亚到中国新疆（西北）的天然气输送量。普京深知这一基础设施的潜力，将其称为"世纪交易"。

俄罗斯能源部长诺瓦克周二在上海还说，莫斯科正在与包括北京在内的合作伙伴商讨解决一些问题，以便交付"俄罗斯缺失的技术设备"。

自从莫斯科因侵略乌克兰战争而受到西方制裁以来，俄罗斯经济一直面临着供应短缺，特别是广泛的电子设备中使用的微芯片。

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