反普京俄罗斯志愿团在俄境内打击行动令克宫担忧
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对于反普京的“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿团”声称5月22日进入俄罗斯别尔哥罗德地区进行打击行动。克里姆林宫今天23日表示"非常担心"，并表示要"做出更大努力"来应对越来越多的大规模攻击。
法新社发自莫斯科报道，俄罗斯总统发言人佩斯科夫今天对记者表示，“昨天发生的事情令人深为担忧”。他补充说，这表明，乌克兰战斗人员继续对我国进行活动。这需要我们做出更多的努力，这些努力仍在继续，他称，俄军（在乌克兰）的特别军事行动也在继续，以便这种情况不会再次发生"。
据Politico政客新闻说，克里姆林宫新闻秘书德米特里-佩斯科夫说，“普京知道别尔哥罗德的袭击，正在努力将他们驱逐出俄罗斯领土，并摧毁这个破坏集团”。
该新闻说，普京尝到了自己的苦头：据说是站在基辅一边的两个俄罗斯军事团体--“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿团”声称他们5月22日周一进入俄罗斯别尔哥罗德地区，并说，他们占领了格雷沃隆村。其中一个军团在推特上写道，“我们继续前进”，“俄罗斯将获得自由”。
据俄罗斯别尔哥罗德州的州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，在乌克兰的武装团体入侵后，当地九个镇的平民已被转移。他补充说，有几个城镇遭受了"多次"轰炸。他在电报群Telegram上说，“对领土的清洗正在继续”。"格雷沃隆镇（Graivoron）、新斯特罗夫卡（Novostroevka）、戈尔科夫斯基（Gorkovski）、贝济梅诺（Bezymeno）、莫克拉亚 奥尔洛夫卡（Mokraya Orlovka）、格洛托沃（Glotovo）、格洛托沃（Gora Podol）、扎莫斯蒂耶（Zamostié）和斯波达留舍诺（Spodariusheno）镇的居民已经流离失所"。格拉德科夫还报告说，前一天，向这几个边境城镇发射了数十枚炮弹。
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