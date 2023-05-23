反普京俄罗斯志愿团在俄境内打击行动令克宫担忧

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯志愿团成员在俄罗斯别尔哥罗德地区科津卡的格雷沃隆边境口岸的一辆装甲车上合影2023年5月23日发布图片

对于反普京的“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿团”声称5月22日进入俄罗斯别尔哥罗德地区进行打击行动。克里姆林宫今天23日表示"非常担心"，并表示要"做出更大努力"来应对越来越多的大规模攻击。

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法新社发自莫斯科报道，俄罗斯总统发言人佩斯科夫今天对记者表示，“昨天发生的事情令人深为担忧”。他补充说，这表明，乌克兰战斗人员继续对我国进行活动。这需要我们做出更多的努力，这些努力仍在继续，他称，俄军（在乌克兰）的特别军事行动也在继续，以便这种情况不会再次发生"。

据Politico政客新闻说，克里姆林宫新闻秘书德米特里-佩斯科夫说，“普京知道别尔哥罗德的袭击，正在努力将他们驱逐出俄罗斯领土，并摧毁这个破坏集团”。

该新闻说，普京尝到了自己的苦头：据说是站在基辅一边的两个俄罗斯军事团体--“自由俄罗斯军团”和“俄罗斯志愿团”声称他们5月22日周一进入俄罗斯别尔哥罗德地区，并说，他们占领了格雷沃隆村。其中一个军团在推特上写道，“我们继续前进”，“俄罗斯将获得自由”。

据俄罗斯别尔哥罗德州的州长格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周二表示，在乌克兰的武装团体入侵后，当地九个镇的平民已被转移。他补充说，有几个城镇遭受了"多次"轰炸。他在电报群Telegram上说，“对领土的清洗正在继续”。"格雷沃隆镇（Graivoron）、新斯特罗夫卡（Novostroevka）、戈尔科夫斯基（Gorkovski）、贝济梅诺（Bezymeno）、莫克拉亚 奥尔洛夫卡（Mokraya Orlovka）、格洛托沃（Glotovo）、格洛托沃（Gora Podol）、扎莫斯蒂耶（Zamostié）和斯波达留舍诺（Spodariusheno）镇的居民已经流离失所"。格拉德科夫还报告说，前一天，向这几个边境城镇发射了数十枚炮弹。

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