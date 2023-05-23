就中国涉嫌干预加拿大选举，加拿大不进行公开调查

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法新社发自渥太华的报道表示，周二，一名独立的特别报告员建议，不要就北京干涉加拿大最近两次联邦选举的指控展开公开调查，但是，要承认存在外国影响的企图。不过，涉嫌干涉加拿大2019年和2021年大选的中国，“坚决”否认这些指控。

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加拿大前总督、英国国王在加拿大的代表大卫·约翰斯顿（David Johnston）认为，这两个选举“受到复杂机制的良好保护，没有理由对选举的结果缺乏信心”。

但是，大卫·约翰斯顿也表示，“毫无疑问，一些外国政府在试图影响加拿大的候选人。”

这名报告员说，他不能公开披露得出这些结论的原因，因为这来自机密信息。

报告员还表示，他没有辨识到能够证明部长、总理及其办公室自愿或非自愿地无视情报部门就所谓的外国干涉所做出的建议的情况。

报告员还说，加拿大安全机构处理情报的方式存在“严重缺陷”。

他补充说：“外国干涉是一个真实存在且不断增长的威胁，需要做更多的工作以更好地检测和防止此类干涉。”

报告员宣布，如果像反对党要求的那样、“不需要进行单独和正式的公开调查的话”，将“尽快”就此问题举行公开听证会。

加拿大总理特鲁多在3月份任命了大卫·约翰斯顿(Johnston)，当时，他的政府在数个星期的时间内，一直承受着压力，要求就该国情报部门的泄密事件做出解释。泄密的信息详细说明了加拿大的第二大贸易伙伴北京的干预企图。

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