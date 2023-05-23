日本国防白皮书草案：中国或提前有“世界级军队”

中国/军事

日本国防白皮书草案曝光，其中指出，随着北京正在对其军队进行现代化建设，中国推进建设“世界级军队”的计划可能会在21世纪中叶之前完成。

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据共同社5月23日周二报道，在2023年版日本防卫白皮书草案中，日本对俄罗斯和中国在其周边海域增加军事活动表示严重关切，称他们似乎“明显有意向我国展示武力”。

这个白皮书草案指出，自2019年7月以来，中俄轰炸机在日本附近进行了5次联合飞行。

在这五起案件中，在2022年5月的一次飞行是一次“武力展示”，当时东京正在与澳大利亚、印度和美国举办四国集团峰会。

共同社说，这本防务白皮书文件将在内阁会议上正式报告，并于 7 月发布。

该防务草案将中国描述为其“最大的战略挑战”，重复了去年12月更新的日本国家安全战略中的一句话。

据这个防务白皮书估计，到 2035 年，中国可能拥有1,500 枚核弹头，并表示中国的重点是在新领域寻求主导地位，包括外层空间、网络空间和电磁战。

中国领导人习近平在 2017 年的中国共产党全国代表大会上誓言要在21世纪中叶之前建设一支“世界一流军队”。

白皮书文件草案称，中国可能会提前这个期限，并指出，习近平在去年10月的中共党代会开幕式上呼吁将人民解放军迅速提升到世界一流水平。

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