法国准备对乌克兰提供安全保证，防止未来可能的侵略

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《华尔街日报》5月22日报导，因俄乌战争仍在进行，乌克兰的北约成员资格暂时不在该联盟考虑之列，但美国和北约欧洲盟国可以为基辅提供武器、先进技术，类似于所谓以色列式的安全保证。法国外交部发言人23日在答记者问时表示，“法国与其合作伙伴一起，正在继续思考在所有领域中长期支持乌克兰的最佳方式。” 该部门指出，“法国准备与乌克兰达成安排，提供安全保证，帮助其长期自卫并防止未来可能的侵略。”

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波兰总统杜达（Andrzej Duda）在接受《华尔街日报》采访时说，为乌克兰制定的“以色列式安全协议”将优先考虑武器转让和先进技术。据熟悉谈判的西方官员称，这一安全协议将与乌克兰未来加入北约的进程相联系，但不会使北约真正成为与俄罗斯发生冲突的一方。杜达表示：“关于这个问题的讨论现在正在进行。”

杜达称，美国总统拜登（Joe Biden）今年2月访问波兰时讨论了以色列式安全保证的概念。作为7月在立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会议程的一部分，这一提议目前在西方盟友中获得了吸引力。熟悉会谈的官员说，基于一项被称为“基辅安全契约”的提案的安全协议预计将在北约峰会后签署。

一位美国政府官员说，关于以色列模式的讨论是作为解决乌克兰安全问题核心的一种方式出现的，因为认识到乌克兰不会很快实现加入北约的愿景。但该官员说，即使大致基于以色列的安全模式，相关协议的轮廓仍然不确定。这位美方官员说：“我们仍在与乌克兰以及盟友和合作伙伴讨论这个模式将是什么样子。”

据悉，所谓以色列模式的概念是由乌总统办公厅主任叶尔马克（Andriy Yermak）和北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在去年9月首次起草的。叶尔马克在一份声明中告诉《华尔街日报》记者：“乌克兰需要钢铁般的和持久的安全保证”。他补充说，在乌克兰加入北约之前，这种保证需要继续存在。

报导指，包括巴黎和柏林在内的几个欧洲国家首都的高级官员表示，他们原则上同意该计划，其将涉及在一个多边框架内的一系列双边保证。北约、乌克兰和其他官员说，预计“基辅安全契约”的缔约方将包括美国、英国、德国和法国。

对此，记者向法国外交部提问称，“据美国《华尔街日报》报道，虽然乌克兰加入北约的决定仍未作出，但西方国家正在辩论对基辅的安全保证。美国与法国、德国和英国一起，可以作为乌克兰的安全保证人发挥作用。是否存在这样一个为乌克兰提供担保的计划？谈论的是什么样的保证？能否在乌克兰冲突结束前设想出这样一个计划？”

法国外交部发言人回答称：“法国与其合作伙伴一起，正在继续思考在所有领域中长期支持乌克兰的最佳方式。”

该发言人补充说，“法国准备与乌克兰达成安排，提供安全保证，帮助其长期自卫并防止未来可能的侵略，正如我们的领导人在第36届法英峰会的联合声明中重申的那样。”

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