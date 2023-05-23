泽连斯基访乌东前线 向海军陆战队军人授勋

乌东/泽连斯基

乌克兰总统泽连斯基来到顿巴斯前线，在乌克兰武装部队“海军陆战队日”这一天，向军人授勋2023年5月23日。Владимир Зеленский приехал 23 мая на передовую в Донбасс, чтобы поздравить военнослужащих с Днем морской пехоты ВМС ВСУ.

乌克兰总统泽连斯基今天5月23日前往顿涅茨克地区前线阵地，为乌克兰海军陆战队军人授勋，宣布新增加几个旅的建制。前一天，一个反普京的俄罗斯团体在俄境内进行了打击行动。基辅宣布乌克兰与此行动无关。

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乌克兰总统府周二5月23日在一份声明中说，国家元首泽连斯基访问了顿涅茨克的武赫莱达-马利因卡（Vougledar-Mariïnka）防区的前线阵地"。在那里，乌克兰军队与俄罗斯军队的激烈战斗已经持续了几个月。

从乌克兰总统府公布的照片可以看到，泽连斯基总统穿着军装，与文职和军队官员站在一起，并与士兵握手。

今天周二是乌克兰“海军陆战队日”，泽连斯基会见了海军陆战队的官兵，向他们颁发了国家勋章，同时宣布即将新成立个海军陆战队旅。

乌克兰总统府的声明援引泽连斯基的话说：在战场上的每一天，海军陆战队都证明他们是一支强大的力量，他们摧毁了敌人，解放了乌克兰的土地，在最困难的条件下执行最困难的任务。我们需要更多这样的部队"。

泽连斯基总统访乌东前线的前一天，一个反普京的俄罗斯组织声称，他们在俄罗斯边境地区的别尔哥罗德州进行了大规模攻击行动。该州当局今天宣布他们转移了9个镇的居民。

这些反普京的组织几个月来一直活跃在乌克兰前线，之前也进行过类似但规模较小的行动。基辅当局表示这些越境打击行动跟乌克兰无关。

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