瓦格纳创始人: 乌战或致俄罗斯重演1917年革命

俄罗斯/ 乌克兰

瓦格纳雇佣军集团的创始人叶夫根尼·普里戈津警告说，俄罗斯可能面临一场类似于1917年的革命，并在乌克兰冲突中失败，除非精英们开始认真对待战争。

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01:42 普里戈津接受Telegam@Superdolgov采访。由Reuters发布。 © Telegam@Superdolgov-Reuters

这则采访视频由路透社进行确认并发布，视频采访来自于Telegam@Superdolgov。当中，普里戈津表示，他的军队已经在巴赫穆特“完成了任务，现在我们必须撤离，以便重整队伍，休息，补给，改革管理层的一些事情”... “427天的战斗是一非常艰苦的”。“我们一旦离开，接下来就要国防部对那里的情况负责了”。

被问及为何需要离开巴赫穆特，普里戈津表示，“因为我们有很多新人。几个月来，大约有一万名新人到达，我必须训练他们...对于这些（新兵），他们必须先适应，接受一些体能训练。我不能只给他们突击步枪，让他们端着两条胳膊，迈开两条腿，拿着突击步枪向前冲锋。不，我必须训练他们”。

“如果我们晚些时候拿下巴赫穆特，这只绞肉机（巴赫穆特之战）还会运转更长时间。我们被（政府）告知，就是这样，军队准备好了。我不确定，但顺其自然吧，我们的军队准备好迎接一场残酷的战争”。

他愤愤道：“当(俄罗斯)精英的孩子们往身上涂护肤霜，然后把自己的美照放到instagram，youtube等等社交平台上（炫耀）的时候，普通人家的孩子们只能躺在锌质棺材里面，肉体被撕成了碎块。母亲为孩子战死而哭泣...甚至我还收到了一段视频，视频里面，一位父亲坐在死去的儿子的棺材旁边。这位父亲说，‘弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇（指普京）我知道您给将军们颁发勋章，那您能给我的儿子什么呢’？这个父亲的儿子已经被撕成碎片了，变成了土夹肉，然而这个在阿联酋的小XX（脏话）（指俄国防部长绍伊古的女婿）却正在（快乐地）摇臀。这种命运的云泥之别很有可能像1917年那样变成革命。首先，会有士兵们站起来（革命），接着，就是士兵们的亲人们站出来（革命）。而且不要以为他们只有几百人这样子，现在他们已经有成千上万了。再加上死去的士兵的亲戚们，把所有这些人加在一起，估计能上十万人，这不可避免”。

“我的建议是什么呢？我的建议是，俄罗斯联邦的精英们！把你们xx（脏话）的小猫咪们（指孩子们）集合起来，把他们送去战场。当你们去参加葬礼，开始埋葬你们的孩子们，人们才会说，现在终于平等了”。

有关将乌克兰“去纳粹化”的目标，普里戈津表示：“把乌克兰去纳粹化？我们一直说要把乌克兰去纳粹化，但我们现在把乌克兰变成了一个全世界都出名的国家。这算是哪门子的去纳粹化？这更像是反过来了，我们算是把地狱给从乌克兰炸出来了”！

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