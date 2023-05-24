“非洲之角”抗饥荒会议 筹资24亿美金

非洲饥荒

非洲 – 联合国表示，在周三的一次捐助会议上，对遭受创纪录干旱打击的非洲之角的国际援助达到 24 亿美元，有助于防止一场毁灭性的饥荒。意大利、卡塔尔、英国和美国共同参与了捐赠会议。

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为了保护东非这一地区（埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚和苏丹）的居民，需要 70 亿美元。联合国希望收获更多。

联合国警告说：“迫切需要额外的资源，以避免最糟糕的情况发生”。 筹集到的资金将使人道主义工作者能够运送食物、水，或为民众提供护理和保护。

联合国秘书长古特雷斯敦促世界帮助筹集资金，以防止“人们死于饥饿”。

古特雷斯表示， “我们现在必须采取行动，防止危机演变成灾难”。到 2022 年，非洲之角的捐助国有可能“向 2000 万人提供能源紧急援助””。仅就索马里而言，秘书长援引世界卫生组织和联合国儿童基金会的数据称，“去年，干旱夺去了 4 万人的生命，其中一半是 5 岁以下的儿童”。

这个东非国家，自 2023 年初以来，已有超过 100 万人因武装冲突、洪灾或干旱而流离失所，增加了饥荒的风险。

索马里人口约 1700 万，超过 380 万人流离失所，“加剧了本已灾难性的人道主义局势，约 670 万人正在努力满足他们的粮食需求”，有两个人道主义组织在一份新闻稿中坚称。超过 50 万儿童患有严重营养不良。

古特雷斯 (Antonio Guterres) 曾在纽约大声疾呼，“非洲之角的人民正在为一场并非他们造成的气候危机下付出疯狂的代价”。

一项研究表明，大非洲之角遭受的历史性干旱是缺雨和高温的前所未有的双重灾难，如果没有人类排放温室气体，这种情况是不可能发生的。

2020年底以来，埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚和苏丹等国遭遇了40年来最严重的干旱。

连续五个季节的降雨不足导致数百万头牛死亡并毁坏了庄稼。 根据联合国世界粮食计划署 ​​(WFP) 的数据，该地区三个主要国家（索马里、肯尼亚、埃塞俄比亚）有超过 2300 万人“处于严重饥荒之中”。

一个非政府组织回忆说，“索马里、埃塞俄比亚和肯尼亚的碳排放量仅占全球的 0.1%，而他们的人口为气候变化付出的代价最高”。

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