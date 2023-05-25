美元/人民币

与中国的竞争、俄罗斯在乌克兰的侵略战争影响以及美国自己再次就美国债务上限争论不休，使美元作为世界主要货币的地位受到了新的审视。聚焦提到了或许有一天能呼风唤雨的人民币，却罕见毫无笔墨提点欧元。

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据路透社今天报道称，其实，俄罗斯去年因被制裁而被逐出全球金融体系也引发了非美国盟友将从美元转向多元化货币的念头。

但去美元化会为什么发生，或者可能为什么不会发生，都引发关注与讨论。

根据国际货币基金组织的数据，美元在官方外汇储备中的份额在 2022 年第四季度降至 58% 的 20 年低点。

Eurizon SLJ Capital Limited 首席执行官 Stephen Jen 表示，在调整汇率后，这种转变更为明显。他认为，“2022 年发生的事情是美元实际份额大幅下跌，”Jen 说这是对俄罗斯在 2022 年入侵乌克兰后冻结了 6400 亿美元黄金和外汇储备中的一半的反应。这引发了沙特阿拉伯、中国、印度和土耳其等国家对分散投资于其他货币的重新思考。

2022 年最后一个季度，美元在央行外汇储备中的份额确实触及了 20 年来的最低点，但这一变化是渐进的，目前几乎与 1995 年的水平相当。

中央银行以美元形式存入未雨绸缪基金，以防在经济危机期间需要支撑汇率。如果一种货币对美元贬值太多，以美元交易的石油和其他商品就会变得昂贵，从而提高生活成本并加剧通货膨胀。

出于类似原因，许多货币，从港元到巴拿马巴波亚，都与美元挂钩。

万能的美元锁定了商品交易，使美国能够阻碍从俄罗斯到委内瑞拉和伊朗等生产国的市场准入。

但贸易正在发生变化。印度正在用阿联酋迪拉姆和卢布购买石油。中国使用人民币购买价值约 880 亿美元的俄罗斯石油、煤炭和金属。中国国家石油公司中海油与法国 TotalEnergies 于 3 月完成了首笔以人民币结算的液化天然气贸易。

据纽约梅隆银行策略师 Geoffrey Yu 说，在俄罗斯之后，各国都在质疑“如果你站在制裁的错误一边怎么办？”

根据国际清算银行 (BIS) 的数据，人民币在全球场外外汇交易中的份额从15 年前几乎为零上升到 7%。

但是，去美元化需要一个庞大而复杂的出口商、进口商、货币交易商、债务发行人和贷款人网络来独立决定使用其他货币。这看起来不太可能。

根据BIS 的数据，美元占全球外汇交易的近 90%，到 2022 年约为 6.6 万亿美元。国际清算银行表示，所有离岸债务中约有一半以美元计价，全球贸易中有一半以美元计价。伯克利经济学和政治学教授 Barry Eichengreen 说，美元的功能“都在相互加强”。除非，“只是没有一种机制可以让银行、公司和政府同时改变他们的行为。”

虽然可能没有单一的美元继任者，但如雨后春笋般涌现的替代品可能会创造一个多极世界。

纽约梅隆银行的 Yu 表示，各国都意识到一两个占主导地位的储备资产块“只是不够多元化”。

全球央行正在关注更广泛的资产，包括公司债务、房地产等有形资产和其他货币。

Toscafund Hong Kong 董事总经理 Mark Tinker 说：“这是正在进行的过程。” “美元在全球体系中的使用将会减少。”

由于大笔银行存款并不总是受保，企业使用政府债券作为现金替代品。因此，美元的地位得到了 23 万亿美元的美国国债市场的支持——被视为资金的避风港。

而追踪跨境货币流动的外交关系委员会研究员 Brad Setser 说，“美国国债市场的深度、流动性和安全性是美元成为主要储备货币的一个重要原因。”

国际持有的美国国债数量庞大，目前还没有可靠的替代品。德国的债券市场规模相对较小，仅略高于 2 万亿美元。

大宗商品生产商可能同意以人民币与中国进行贸易，但由于开户困难和监管不确定性，将现金回收到中国政府债券中仍然很棘手。Natwest Markets 新兴市场策略师 Galvin Chia 表示：“但你可以在任何地方打开应用程序并交易美国国债。”

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